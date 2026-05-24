Dani Rodríguez: “Este equipo ha competido con el alma para conquistar la Copa”

Cáceres, 24 may (EFE).- Daniel Rodríguez, entrenador del Jaén Paraíso Interior, destacó el enorme esfuerzo hecho por su equipo para conquistar una Copa del Rey “que se resistía desde hace muchos años” después de vencer por 3-5 al Jimbee Cartagena en la final disputada en Cáceres.

El técnico amarillo recordó los cuatro subcampeonatos acumulados por el club antes de levantar por primera vez el trofeo y aseguró que el título “es la recompensa al trabajo, al sufrimiento y a la fe de mucha gente durante mucho tiempo”.

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“Este equipo nunca se rinde. Veníamos muy castigados físicamente, con jugadores tocados y con la baja de Power, pero otra vez los futbolistas han demostrado un compromiso increíble. Han competido con el alma ante un rival extraordinario”, señaló.

Rodríguez reconoció que la conquista tiene un valor emocional especial para toda la entidad. “Habíamos perdido cuatro finales y eso deja heridas, pero también aprendizaje. Hoy el fútbol sala nos ha devuelto todo lo que este club llevaba años mereciendo”, afirmó.

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El preparador jiennense elogió además la personalidad mostrada por sus jugadores en los momentos más complicados del encuentro. “El Jimbee tiene muchísimos recursos y sabíamos que iba a exigirnos al máximo. Cada vez que ellos golpeaban, el equipo volvía a levantarse. Esa capacidad de creer hasta el final define perfectamente lo que es el Jaén Paraíso Interior”, explicó.

También tuvo palabras de reconocimiento para la afición desplazada hasta Cáceres. “Nuestra gente nunca falla. Ver a cientos de aficionados recorriendo tantos kilómetros para estar con nosotros emociona muchísimo. Este título también es suyo porque siempre han estado al lado del equipo en los buenos y en los malos momentos”, indicó.

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Por último, Daniel Rodríguez aseguró que el triunfo confirma la dimensión competitiva alcanzada por el club en los últimos años. “Lo que está haciendo este equipo tiene muchísimo mérito. Ganar otra vez un título nacional y completar el doblete demuestra que este grupo ya forma parte de la historia del fútbol sala español”, concluyó. EFE

jmd

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