Dani Miret: “Hemos merecido ganar, aunque tenemos que mejorar en el rebote”

Badalona (Barcelona), 24 may (EFE).- El técnico del Asisa Joventut, Dani Miret, ha remarcado que su equipo "se ha merecido ganar, aunque hay que mejorar tanto en el rebote defensivo como ofensivo”, en el triunfo de los suyos ante el Recoletas Salud Burgos por 86-79.

El entrenador catalán se ha mostrado contento por sumar una victoria más en casa. “Ya teníamos cerrado el objetivo del ‘play-off’, pero queremos llegar a las eliminatorias por el título de la mejor manera posible”, ha dicho.

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“Una de las cosas que buscamos en este tramo final de liga regular es adaptar físicamente a Yanis Morin. En Tenerife viajó sin haber entrenado y sabiéndose sólo cinco jugadas, ahora ya se sabe diez, y le necesitaremos en los próximos partidos. En los próximos días conectará aún más con el grupo”, ha añadido.

Por último, Miret ha hablado del compromiso del jugador francés. “Es un jugador que puede marcar la diferencia, y viene muy comprometido. Tras viajar de Japón a París, decidió volar a las siete de la mañana a Tenerife para jugar ya con nosotros sin haber entrenado. Para nuestros rivales puede ser muy difícil defender a un jugador como él”, ha zanjado. EFE

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