Cultural Leonesa: Del éxito del ascenso al fracaso del descenso un año después

Fernando Pérez Soto

León, 24 may (EFE).- La Cultural Leonesa ha vivido, en tan solo 365 días, dos emociones contrapuestas; por un lado el 24 de mayo del pasado año consiguió, con su empate ante el FC Andorra (1-1) en la última jornada del grupo 1 de Primera RFEF el título de campeón y, con ello, el ascenso a LaLiga Hypermotion y este domingo, en la penúltima jornada liguera consumó su descenso con la derrota por 0-2 ante el Burgos.

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El equipo dirigido por Rubén de la Barrera, que llegó hace poco más de dos meses para enderezar el rumbo como tercer técnico del equipo tras Raúl Llona y José Ángel Ziganda, acabó por sentenciar su destino dejando la visita del próximo fin de semana a Zubieta, para medirse a la Real Sociedad B, que curiosamente le había acompañado en el retorno a Segunda División, en un mero partido intrascendente.

Los culturalistas llegaban al duelo autonómico ante el Burgos con su suerte pendiendo de un hilo, porque además de tener que lograr la victoria, también tenía que verse acompañada por otros resultados de rivales directos, en este caso el Cádiz que recibía a otro equipo implicado en la permanencia como el Leganés al que derrotó por 3-0 para conseguir el objetivo.

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La Cultural lograba hace justamente un año celebrar en su estadio Reino de León -que hace unos días cumplía sus bodas de plata- la vuelta al fútbol profesional ocho temporadas después la vuelta a la categoría de plata con una campaña para enmarcar, después de ser líder desde la primera a la última jornada, aunque acabara el campeonato igualado a puntos con su rival provincial, la SD Ponferradina, a la que superó por tan solo un gol en el balance entre ambos equipos.

Se da la circunstancia que, de nuevo, el equipo leonés tan solo ha logrado permanecer una temporada en Segunda División y, otra coincidencia con la situación actual, que su descenso se ha sentenciado ante un equipo castellano y leonés, como le ocurriera en su anteriorior vuelta a la tercera categoría -ahora Primera RFEF- cuando perdió en el campo de Los Pajaritos ante el CD Numancia (2-1).

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Entonces el equipo soriano, actualmente en Segunda RFEF, logró clasificarse con este triunfo para la fase de ascenso a Primera División, algo a lo que ahora también aspira el Burgos.

Si en 2018 la Cultural Leonesa volvía a probar el sinsabor de perder la Segunda División con Rubén de la Barrera en el banquillo, ahora se ha vuelto a producir con el mismo técnico que en aquel momento, que se desvinculó del equipo, pese a tener contrato, para firmar por la Real Sociedad B como ayudante de Asier Garitano y ahora quedará pendiente de la decisión de la entidad sobre su futuro. EFE

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