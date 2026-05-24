Cultura aclara a Vox que el Archivo de las Mujeres no supone ningún coste presupuestario adicional

El Gobierno ha aclarado a Vox que el Archivo de la Mujeres, destinado a salvaguardar, recuperar y poner en valor fondos documentales producidos y conservados en manos de mujeres diversas, no implica ningún coste adicional para el Ministerio de Cultura.

Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta a los diputados de Vox Joaquín Robles, Blanca Armario y José Ramírez del Río, que se interesaron por el coste de la creación de este nuevo fondo archivístico.

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En su contestación, recogida por Europa Press, el Ejecutivo detalla que el Archivo de las Mujeres "es una agrupación facticia de fondos" (o colección), que se integra en el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales y cuya creación "responde a un criterio temático".

Por ello, explica el Gobierno, su puesta en marcha "no supone costes adicionales al presupuesto del Ministerio de Cultura" y será atendido por el personal ya adscrito al Archivo Histórico de Movimientos Sociales, sin necesidad de contratar a más gente.

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Además, Cultura recuerda a Vox que el primer fondo que integra este proviene de la asociación El Club de las 25 y ha ingresado "en régimen de comodato". Esta organización feminista entregó el pasado 8 de marzo parte de su legado al archivo y la previsión es que se vaya dotando paulatinamente con fondos de otras mujeres.

Según Cultura, los documentos, de cualquier tipología y recogidos en cualquier soporte, "son la muestra imprescindible de los relatos de mujeres que, en un contexto especialmente complejo como fue el del final de la dictadura, no dejaron de interpelar al poder y de poner el cuerpo, su tiempo y sus destrezas en la lucha por la consecución de derechos para todas".

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Desde el Gobierno han lanzado una campaña para invitar a mujeres de todas las edades a compartir sus testimonios y materiales, para poder recopilar sus vivencias, documentos y obras con el fin de preservarlas y difundirlas y así "continuar construyendo el relato colectivo de quienes muchas veces han permanecido ocultas e invisibilizadas a lo largo de la Historia".