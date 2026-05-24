Controlado el incendio en Alhama de Granada

Granada, 24 may (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el incendio forestal en Alhama de Granada, que comenzó en el paraje Cortijo Moyano en Játar (Granada) este sábado.
Según ha informado el Infoca en la red social X, el incendio, que comenzó sobre las 15:00 horas y quedó estabilizado a las 19:35, se ha controlado a las 11:00 de este domingo.
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En la zona continúan operando para su remate un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente. EFE
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