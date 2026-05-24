Comienza la marcha en Madrid para protestar por el encarecimiento de la vivienda en España

Madrid, 24 may (EFE).- Miles de personas se manifiestan este domingo en Madrid para protestar por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad, en una marcha que da inicio a una "oleada de movilizaciones" en veinticuatro ciudades españolas en el mes de junio.

Encabezada con una pancarta bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida', la manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y apoyada por sindicatos y diversos colectivos sociales, ha partido a las 12:20 del mediodía desde el paseo del Prado en dirección a la calle Sevilla entre gritos de los asistentes para protestar por la escalada de los precios de la vivienda y la precariedad habitacional.

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Entre los asistentes a la marcha están los secretarios generales de CC. OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto a sus secretarios generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, así como la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada morada, Irene Montero.

Antes del inicio de la manifestación, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha denunciado que el sistema actual de vivienda "está costando la vida a quienes queremos las casas para vivir" y ha animado a la desobediencia.

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"La desobediencia es el único camino. El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda. El rentismo está bloqueando nuestras trayectorias vitales, está destrozando nuestras ciudades y está condenando al país a la precariedad. Nos está costando la vida", ha lamentado.

Esta marcha es la antesala de una "oleada de movilizaciones" por el derecho a la vivienda que se desarrollarán en veinticuatro ciudades españolas hasta el próximo 28 de junio, entre ellas Barcelona, Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria.

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La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Fravm), el sindicato CGT y colectivos feministas, ecologistas y antirracistas son algunas de las agrupaciones que apoyan la manifestación que recorre este domingo las calles del centro de Madrid. EFE

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