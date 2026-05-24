Colas de hasta 5 horas de espera para cruzar la frontera con Marruecos

Ceuta, 24 may (EFE).- La frontera del Tarajal, entre Ceuta y Marruecos, registra en las últimas horas colas de más de 5 horas debido al elevado número de vehículos y personas que intentan cruzar por la celebración la próxima semana de la 'Pascua del Sacrificio'.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la empresa que gestiona el embolsamiento de Loma Colmenar -una parcela situada a unos doscientos metros de la frontera por la que pasan todos los vehículos- ha elevado a más de cinco horas el tiempo de espera medio en este lugar.

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El próximo miércoles se celebra la 'Fiesta del Sacrificio' de la comunidad musulmana, por lo que lo que el lunes y el martes no hay clases en los colegios e institutos de Ceuta.

Ante esta festividad, muchos ceutíes con familia en Marruecos han aprovechado para intentar cruzar la aduana fronteriza.

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EFE

rp/vg/oli

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