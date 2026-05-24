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Cofradía Minerva y Veracruz de León rechaza que sus mujeres procesionen como los hombres

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León, 24 may (EFE).- La Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz de León ha rechazado este domingo que las mujeres que forman parte de la misma puedan procesionar y portar los pasos con túnica y capillo, como cualquier otro miembro masculino, y tendrán seguir saliendo como "manolas", de negro y con mantilla y peineta.

La cofradía, fundada en 1612, una de las más antiguas de León, ha convocado este 24 de mayo a sus hermanos a una junta general extraordinaria para votar si procedía o no modificar sus estatutos para permitir a las mujeres vestir túnica y capillo, lo que requería lograr dos tercios de los votos emitidos.

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Y aunque han sido más los votos positivos, con 240, que los 226 negativos, no se han logrado los 312 que se requería el cambio de los estatutos.

Minerva y Veracruz, es la única Cofradía mixta de la capital leonesa, fundada en 1612, de las tres históricas junto con Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Angustias y Soledad, mantendrá el permiso para procesionar a las mujeres como "manolas", vestidas de riguroso luto con mantilla y peineta participando en las procesiones acompañando a los pasos en señal de respeto, duelo y recogimiento.

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La centenaria Cofradía del emblemático barrio de San Martín ya había celebrado hace aproximadamente un año -11 de mayo de 2025- una votación entre sus 2.154 Hermanos y Hermanas, aunque no todos ellos con derecho a voto, dependiendo de la edad y si están o no al corriente del pago de las cuotas.

En esa primera votación hubo 286 votos a favor y 199 en contra, lo que significó que existía el interés necesario como para proponer una modificación estatutaria, que ha sido rechazada en esta segunda consulta, al no llegar a esos 312 votos positivos.

En la Semana Santa de León capital hay otras cuatro cofradías que vetan la presencia de uno de los dos sexos: tres exclusivamente masculinas, Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Nuestro Señor Jesús de la Redención y Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio; y una femenina que no permite la participación de hombres, María del Dulce Nombre.

En cuanto a la Cofradía de la Agonía de Nuestro Señor, que era únicamente femenina, reformó sus estatutos hace una década para permitir la participación de hombres.EFE

fps/mr/oli

(foto)(vídeo)

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EFE

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