Coenen y Herlings comparten la victoria en el G.P. de Francia de MXGP

Redacción Deportes, 24 may (EFE).- El belga Lucas Coenen (KTM) y el neerlandés Jeffrey Herlings (Honda), los dos primeros clasificados del Mundial de motocross MXGP, compartieron la victoria en el Gran Premio de Francia, sexta cita del certamen y disputado en el trazado de Lacapelle Marival.

Coenen y Herlings se repartieron los triunfos y los segundos puestos en las dos mangas disputadas para salir de Francia con 47 puntos más, con el belga primero en la general con solo dos puntos de ventaja.

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El esloveno Tim Gajser (Yamaha) y el francés Romain Febvre (Kawasaki) completaron el podio en cada una de las dos mangas del día de un Gran Premio en el que el español Rubén Fernández (Honda) firmó un séptiomo puesto global con un noveno en la primera carrera y un octavo en la segunda. EFE