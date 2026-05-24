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CCOO y UGT piden a las comunidades autónomas colaborar para solventar crisis de vivienda

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Madrid, 24 may (EFE).- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han pedido este domingo a las comunidades autónomas que colaboren para ayudar a solucionar el problema de la vivienda existente en España por las graves implicaciones sociales y económicas que genera.

Tanto Sordo como Álvarez han efectuado declaraciones a la prensa durante una marcha en Madrid, convocada por el Sindicato de Inquilinas, para protestar por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad.

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Unai Sordo ha criticado el papel pasivo de las comunidades autónomas, competentes en materia de vivienda, que en su opinión "se están poniendo de perfil".

El responsable de CCOO ha exigido a las administraciones públicas un "compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda" y, concretamente a las comunidades autónomas, para que se construya vivienda asequible en los próximos diez años, ya que se necesitan dos millones de casas en ese tiempo.

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Sordo ha solicitado que en el futuro ninguna familia o persona tenga que gastar más del 30 % de sus ingresos para acceder a una vivienda digna, para lo que ha propuesto construir vivienda con precio social y tasado; limitar precios en zonas tensionadas y restringir los pisos turísticos, así como sacar vivienda vacía al mercado para el alquiler o la venta a través de medidas fiscales.

Por su parte, Pepe Álvarez ha denunciado la "insumisión" de las comunidades autónomas ante la gravedad de la situación de la vivienda, que ha calificado de "problema social endémico".

El secretario general de UGT ha considerado que las comunidades autónomas se están demostrando "incompetentes en la materia", pese a tener las atribuciones transferidas; ha criticado "la falta absoluta de colaboración" entre administraciones y ha abogado para que las comunidades colaboren con el Gobierno con planes que ayuden a solventar esta situación.

Álvarez solicitó también el esfuerzo de los ayuntamientos para que se pueda disponer de vivienda "asequible y digna" y alertó del problema económico que la falta de vivienda supone para España, por lo que instó a la patronal y a las comunidades autónomas a considerar esta cuestión.

Además, la secretaria general de CCOO-Madrid, Paloma López, ha arremetido contra el Gobierno madrileño, al que ha acusado de trabajar "para la especulación" y con una política de vivienda "para los rentistas de alto nivel y los fondos buitres".

Ha exigido al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que permanezca "insumiso" con la ley de vivienda estatal y, por tanto, le ha urgido a declarar las zonas tensionadas y a poner en orden los pisos turísticos, porque cada vez son más los ilegales.

La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huerta, ha exigido vivienda "asequible" para los madrileños y ha advertido de que la especulación ha expulsado de la ciudad a más de 53.000 vecinos, que han tenido que abandonar sus barrios para irse a zonas más alejadas.

Es un problema grave, ha advertido, que afecta también a los salarios porque hay que destinar a la vivienda más del 50 % del sueldo y a veces hasta el 80 %, ha añadido. EFE

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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