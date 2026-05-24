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Belgrano se une al club de los que fueron campeones una vez en Argentina

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Buenos Aires, 24 may (EFE).- Arsenal, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre, Platense y este domingo Belgrano de Córdoba completan el club de los que por una vez fueron campeones en la Primera División del fútbol de Argentina.

Y en el caso del Belgrano, el club deportivo fundado en 1905, su aparición en el palmarés de campeones se ha oficializado a expensas de River Plate, el club que encabeza la lista con 37 campeonatos, 2 más que su enconado rival Boca Juniors.

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Belgrano de Córdoba se consagró este domingo campeón del Torneo Apertura de Argentina tras vencer por 3-2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes.

El Pirata desató tras su victoria de remontada una fiesta en las calles de Córdoba, que alberga al estadio Mario Alberto Kempes.

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El conjunto celeste, que recibe su nombre del prócer argentino Manuel Belgrano, disputó durante décadas campeonatos locales, regionales y nacionales, y recién en 1991 consiguió ascender a la Primera División del fútbol argentino.

Tras cinco años en los que alternó buenas y malas campañas, descendió en 1996, pero dos años después volvió a la máxima categoría, esta vez por cuatro temporadas.

Su tercer paso por la Primera División fue de tan solo una temporada entre 2006 y 2007, y en 2011 captó la atención del mundo cuando, tres cuatro años en la segunda categoría, volvió a ascender tras derrotar a River Plate en una eliminatoria que sentenció al Millonario al único descenso de su historia.

Aquel fue el comienzo de la etapa más gloriosa del Pirata: con Ricardo Zielinski en el banquillo logró ubicarse en los primeros puestos de la clasificación en varias oportunidades y se clasificó en tres ocasiones a la Copa Sudamericana.

Luego llegó el último descenso, en la temporada 2018-2019, antes de regresar a la máxima categoría en 2022 y disputar cuatro temporadas hasta alcanzar este domingo el punto más alto de su historia futbolística.

El Pirata, conducido una vez más por Zielinski -regresó en 2025-, llegó a la final tras derrotar por penaltis a Argentinos Juniors en semifinales.

Antes había dejado en el caminó a Unión y a Talleres, su clásico rival, tras culminar quinto en el grupo B de la fase clasificatoria.

El equipo cordobés ha destacado esta temporada por su solidez defensiva y se ha apoyado en la experiencia de varios jugadores que regresaron al club tras largos periplos en el extranjero, incluyendo a Franco 'Mudo' Vázquez, que jugo al goleador Nicolás 'Uvita' Fernández fueron clave este domingo para revertir el duelo ante el Millonario tras ingresar a poco del final.

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- Campeones de la Primera División argentina y número de títulos:

Con 37 títulos: River Plate

Con 35: Boca Juniors

Con 18: Racing Club

Con 16: Independiente

Con 15: San Lorenzo de Almagro

Con 11: Vélez Sarsfield

Con 6: Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys

Con 5: Huracán y Rosario Central

Con 3: Argentinos Juniors

Con 2: Ferro Carril Oeste y Lanús

Con 1: Arsenal, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre, Platense y Belgrano.

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Con 17 títulos: River Plate y Boca Juniors

Con 15: Racing Club

Con 9: Independiente

Con 8: Huracán y Rosario Central

Con 5: Lanús

Con 4: Estudiantes de La Plata y Arsenal

Con 3: Newell's Old Boys y Vélez Sarsfield

Con 2: Defensa y Justicia

Con 1: San Lorenzo de Almagro, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre, Patronato, Central Córdoba, Talleres e Independiente Rivadavia. EFE

(foto)

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EFE

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