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Bassols: "La adrenalina, la ilusión y las ganas lo pueden todo"

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París, 24 may (EFE).- La española Marina Bassols firmó en Roland Garros su primera victoria en un Grand Slam, un triunfo que, afirmó, sigue asimilando y que atribuyó a "la adrenalina, la ilusión y las ganas" que "lo pueden todo".

"Me han mantenido concentrada y por eso estoy super contenta. Todavía estoy asimilándolo", dijo la jugadora, que había entrado en el cuadro final a través de la fase previa y que superó a la colombiana Emilian Arango, 94 del ránking, 6-3 y 6-4.

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Ahora se medirá a la 8 del mundo, la joven rusa Mirra Andreeva, de 19 años, lo que le llevará a una de las principales pistas del circuito, lo que le otorga una mayor motivación.

Entrenada por Conchita Martínez, Andreeva será una dura adversaria, que suma ya doce triunfos en Roland Garros, donde hace dos años alcanzó las semifinales.

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"Cada partido es un momento único y no sé si lo volveré a vivir, espero que sí. Todo esto me recuerda a las dificultades que he tenido que superar, con cinco o seis lesiones en el último año y medio. Ahora tengo que confiar en mi y mirar para adelante", dijo.

Bassols emitió en redes sociales hace unas semanas un mensaje haciendo un llamamiento a tener patrocinadores, porque tenía dificultades para costear al equipo que le acompaña en los torneos.

"De momento no tengo ninguna ayuda extra y hay muchos gastos. Soy voy ganando y subiendo en el ránking será más fácil que la gente confíe en mi. Ahora estoy en un momento en el que lo necesito", afirmó la jugadora, que confesó que a principios de año tuvo que bajar la retribución de su equipo por problemas económicos.

En ese sentido, agradeció el llamamiento que han lanzado en este Roland Garros las grandes estrellas para que los torneos de Grand Slam eleven los premios a los tenistas, lo que beneficiaría sobre todo a los que están más abajo en la clasificación. EFE

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