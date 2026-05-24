Bartzokas, a los jugadores: "Todos se merecen este trofeo"

Atenas, 25 may (EFE).- Georgios Bartzokas, entrenador griego del Olympiacos, aseguró este domingo tras ganar la final de la Euroliga ante el Real Madrid, a quien mostró su total respeto, que está muy orgulloso y agradecido con todos los jugadores, quienes merecen el trofeo.

"Estamos agradecidos a los jugadores, a todo el mundo en el club. Todos se merecen este trofeo", dijo en rueda de prensa tras ganar la cuarta Euroliga en la historia del Olympiacos.

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El griego, que se convirtió en 2013 en el primer entrenador griego en ganar una Euroliga, precisamente con el Olympiacos contra el Real Madrid, subrayó que lleva años dando "todo por el club" y que es un privilegia formar parte de ello".

"Así que, aunque a veces me sienta mal, aunque me sienta devastado, tengo que levantar la cabeza y trabajar por el club todo lo que pueda mientras esté aquí", expresó.

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"Todos hacemos un recorrido que muchas veces está lleno de fracasos, tristezas y decepciones. La cuestión es soportar los momentos difíciles. Si estás en el Olympiacos en algún momento, llegarás a ganar algunos trofeos. Pero lo importante es aguantar cuando los pierdes. Ahora es más fácil", concluyó.

El Olympiacos se proclamó este domingo campeón de la Euroliga, el cuarto en su historia en esta competición, tras derrotar al Real Madrid por 92-85 en un duelo disputado en el Telekom Center de Atenas. EFE

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