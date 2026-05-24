Atendidos 1.150 pacientes y registradas 352 incidencias en el Plan Aldea por el Rocío

Huelva, 24 may (EFE).- El Plan Aldea, dispositivo específico enmarcado en el Plan Romero 2026, afronta este domingo su recta final con una estabilización de las cifras de atención respecto a la romería del Rocío, en Almonte (Huelva), del año pasado: 1.150 pacientes atendidos y 352 incidencias gestionadas hasta el momento.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha dado estos datos en la reunión de coordinación celebrada en el nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada de la Aldea (Cecopi).

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En cuanto a las atenciones sanitarias, hasta el momento, se ha atendido a 1.153 pacientes, cifra muy similar a la del Rocío de 2025 cuando se atendieron 1.150, y se han realizado 39 traslados a centros hospitalarios, 17 de ellos a hospitales de Sevilla y otros 22 a los de Huelva.

Si ayer se hablaba de incremento del 57 %, este domingo las atenciones se han estabilizado e igualado respecto al año anterior, lo que puede explicarse por un adelanto en la llegada de la afluencia de público a la aldea, un aspecto que refrendan asimismo los datos de desplazamientos.

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La Unidad Adscrita de Policía Nacional, por su parte, ha realizado 118 inspecciones en materia de medioambiente; y 27 en materia de consumo, al tiempo que se han identificado a 739 personas, y se ha prestado labores de auxilio a 24, entre otras actuaciones.

El servicio veterinario del Plan Romero ha informado de la muerte de dos animales más: un buey de la hermandad de Triana que murió en el recinto de los bueyes, y un caballo en la Avenida de los Ánsares, tuvo que ser sacrificado por un cólico.

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En el balance acumulado de Emergencias Andalucía 112 desde la activación del Plan Romero el pasado 18 de mayo, ha destacado "la situación de extraordinaria normalidad" del operativo que ha gestionado hasta el momento 352 incidencias, una cifra muy similar también a la coordinada el año pasado a esta hora (358).

En relación con las incidencias más relevantes, aunque no ha habido ninguna de especial gravedad, destaca un menor de 16 años que resultó herido esta madrugada tras ser arrollado por un caballo desbocado en la calle Santa María.

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Fue atendido en el Centro Sanitario del 061 en el Cecopi y posteriormente trasladado por Protección Civil a su domicilio.

En la tarde de ayer, también se trasladó al mismo centro sanitario a un hombre de 50 años después de que dos bueyes lo arrollaran (resultó herido en miembro superior). EFE

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