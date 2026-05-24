Arriba un cayuco con 19 personas al sur de El Hierro

Santa Cruz De Tenerife, 24 may (EFE).- Salvamento Marítimo ha escoltado hasta el puerto de La Restinga en El Hierro a un cayuco en el que viajaban 19 personas de origen subsahariano, entre ellas tres mujeres, según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.

El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife recibió un aviso, minutos después de las 02:00 horas de la madrugada de este domingo, en el que la Guardia Civil informaba del avistamiento de un cayuco que navegaba a unas 3 millas al sur de El Hierro.

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Los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda, que lo localizó a las 02:30 horas a media milla de su posición haciendo señales luminosas.

Tras la maniobra de aproximación procedieron a escoltarlos al puerto de La Restinga, donde desembarcaron las 19 personas subsaharianas, todas adultas, que iban dentro del cayuco. EFE

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