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Antonelli más líder tras ganar en Montreal, donde Colapinto acabó sexto y Sainz, noveno

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Redacción deportes, 24 may (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal; donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró el mejor resultado de su trayectoria en la categoría reina al acabar sexto.

Antonelli, de 19 años, reforzó su liderato en el Mundial, al ganar por delante del siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabaron segundo y tercero, respectivamente, una carrera en la que abandonó, cuando lideraba la misma antes de alcanzarse la mitad del recorrido, el otro Mercedes, el del inglés George Russell.

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El español Carlos Sainz (Williams) concluyó noveno una prueba en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso se retiró -dos giros antes de que lo hiciera Russell- "a causa de un problema en el asiento" de su Aston Martin, según informó la escudería de Silverstone.

El mexicano Sergio Pérez también abandonó, en la cuadragésima tercera de las 68 vueltas, cuando se rompió el eje delantero derecho de su Cadillac justo antes de una parada en boxes. EFE

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