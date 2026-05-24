Amiab Albacete, Ilunion, Bidaideak y Amivel disputarán la Final a Cuatro de la SuperLiga

Redacción deportes, 24 may (EFE).- Amiab Albacete, Ilunion, Bidaideak Bilbao y Amivel son los cuatro equipos que disputarán la Final a Cuatro por el título de la SuperLiga Fundación ONCE de baloncesto en silla de ruedas los días 30 y 31 de mayo en Guadalajara, una vez terminada este domingo la fase regular.

Amiab Albacete, como líder de la clasificación regular, se medirá en semifinales a Amivel, cuarto, mientras que Ilunion, segundo y que ganó recientemente la Copa de Campeones de Europa, se enfrentará a Bidaideak Bilbao, que ha terminado tercero. Los dos ganadores se medirán en la final.

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De los cuatro equipos, el más laureado es Ilunion, que suma 18 trofeos de campeón, el último la pasada temporada. Amiab Albacete tiene tres, Bidaideak Bilbao uno y Amivel ninguno. EFE