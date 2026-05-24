Abalde: "Me voy dolido y triste pero muy orgulloso de mis compañeros"

Atenas, 24 may (EFE).- Alberto Abalde, jugador del Real Madrid, dijo este domingo tras perder la final de la Euroliga frente al Olympiacos griego por 92-85 que se va de Atenas "muy dolido y triste pero muy orgulloso" de todos sus compañeros.

"Estoy orgulloso de mi equipo, no nos hemos puesto nosotros mismos ningún tipo de excusa y hemos competido hasta el final. Ellos han metido tiros importantes y han manejado bien sus herramientas y nos han ganado. Esto es baloncesto, es la vida, duele y mucho, estamos muy cerca, pero me voy de aquí dolido triste pero muy orgulloso de mis compañeros", dijo en zona mixta.

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Felicitó a su rival porque, a su juicio, ha completado "un pedazo de temporada y no solo esta, sino que lleva muchas seguidas compitiendo y estando en la posición de ganar, así que por supuesto que le doy la enhorabuena porque se lo merece".

Preguntado por la actuación arbitral, que fue protestada por el Real Madrid, el internacional español optó por no pronunciarse porque no quiere empezar la próxima temporada con una sanción y "todos hemos visto el partido".

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"Hemos estado metidos en el partido en todo momento y al final las finales son pequeños detalles y ahora en caliente hacer un análisis de qué acción fue más determinante no voy a ser capaz de hacerlo. Me quedo con el carácter y el compañerismo que hemos demostrado hoy, concluyó Abalde. EFE