5-3. América gana el título de la Concacaf al vencer al Washington Spirit

Pachuca (México), 23 may (EFE).- Las Águilas del América, monarcas del fútbol mexicano, derrotaron por 5-3 al Washington Spirit estadounidense este sábado y conquistaron el título de la Copa de Campeonas de la Concacaf W.

Seis días después de ganar el cetro en el Clausura del fútbol femenino de México, las Águilas del entrenador español Ángel Villacampa se impusieron con dos goles de la brasileña Geyse y los otros de Aylín Avilez, la española Irene Guerrero y Scarlett Camberos.

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Por el conjunto de EE.UU., la marfileña Rose Kouassi anotó dos goles y la italiana Sofía Cantore, uno.

Después de 20 minutos de lucha en mitad de la cancha, en el 22 el Spirit dejó ir la posibilidad de tomar ventaja, cuando la colombiana Leicy Santos dejó ir un centro al área de la mexicana Rebeca Bernal.

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Un instante después, Camberos apareció por la banda izquierda y le puso una asistencia a Avilez, quien tocó de derecha a puerta para el 1-0.

A las estadounidenses les costó recuperarse y en el 27 recibieron un segundo gol con un remate de Geyse, luego de hacer un recorte en el área y de derecha superar a la guardameta escocesa Sandy Maclver.

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Cuando más lastimado parecía, el cuadro de Washington descontó con un gol de Cantore, de larga distancia con colaboración de la portera Itzel Velasco.

En el primer minuto de la segunda mitad, el Spirit armó un contragolpe; Santos le puso un balón a Kouassi, quien remató por encima de la arquera y empató el partido.

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El duelo aumentó las emociones. Crecida, Kouassi le dio un baile a la defensa y de derecha volvió a vencer a Velasco para el 2-3, en el 58, pero tres minutos después, Maclever cometió un error garrafal y Geyse hizo el 3-3 con un toque a puerta.

América adelantó líneas y en el 79, Guerrero anotó de zurda a pase de Camberos, el 4-3.

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El Washington del estratega español Adrián González se hizo de la pelota ante un América ordenado, que en el 95+6 encontró espacios y anotó el 5-3 con un toque a puerta de Camberos, a pase de Geyse.

Un rato antes el Pachuca mexicano aseguró el tercer lugar, al golear por 3-0 al Gotham FC estadounidense con dos goles de Charlyn Corral y uno de la brasileña Aline Gomes.

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- Ficha técnica:

5. América: Itzel Velasco; Kimberly Rodríguez, Isadora Haas, Sofía Ramos, Karina Rodríguez (Karen Luna m.60); Gabriela García, Nancy Antonio (Chidinma Okeke m.90), Monserrat Saldívar (Sarah Luebbert m.59), Scarlett Camberos; Aylín Avilez (Irene Guerrero m.61), Geyse.

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Entrenador: Ángel Villacampa.

3. Washington Spirit: Sandy Maclver; Lucia Di Guglielmo, Esme Morgan, Tara Ruud, Gabby Carle (Kate Wiesner m.86); Rebeca Bernal, Hal Hershfelt, Leycy Santos (Andi Sullivan m.86), Trinity Rodman (Claudia Martínez m.68); Sofía Cantore, Rose Kouassi.

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Entrenador: Adrián González.

Goles: 1-0, m.23: Aylín Avilez; 2-0, m.27: Geyse; 2-1, m.30: Sofía Cantore; 2-2, m.46: Rose Kouassi; 2-3, m.58: Rose Kouassi; 3-3, m.61: Geyse; 4-3, m.79: Irene Guerrero; 5-3, m.90+6: Scarlett Camberos.

Árbitra: Carly Shaw-Spirit, de Canadá. Amonestó a Aylín Avilez, Geyse, Gabriela García; Trinity Rodman y Claudia Martínez.

Incidencias. Final de la Copa de campeonas de la Concacaf W, celebrada en el estadio Hidalgo de Pachuca, centro de México. EFE

(foto)