5-1. El Vila-sana abre con una goleada la eliminatoria frente al Palau

Redacción deportes, 24 may (EFE).- El Vila-sana Coop d'Ivars abrió la eliminatoria de semifinales de la OK Liga Iberdrola femenina con un triunfo claro (5-1) frente al Generali Palau, que deberá ganar en su pista el próximo 30 de mayo si quiere forzar el tercer partido de la eliminatoria.

El equipo local no dio opción a su rival y solventó el encuentro por la vía rápida gracias a los goles de Anna Florenza, autora de un doblete, Maria Luciana Agudo, Beatriz Gaete y Elsa Salvañá.

PUBLICIDAD

La capitana Laura Puigdueta fue la autora del único tanto del campeón liguero del 2021, 2022 y 2024, que deberá hacerse fuerte en su pista si quiere mantener sus opciones de clasificación para la final.

En la otra eliminatoria, el Telecable Gijón se llevó el primer punto de la semifinal tras ganar el sábado en la pista del Esneca Fraga por un ajustado 0-1. EFE

PUBLICIDAD