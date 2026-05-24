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36 capitales llegarán o sobrepasarán este domingo los 30º y diez de ellas los 35º

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Madrid, 24 may (EFE).- La temperatura máxima de este sábado se alcanzó a las 17:20 horas en el aeropuerto de Sevilla, 38,6 grados. Este domingo las termómetros continuarán en valores elevados para la época: la previsión es que en 36 capitales de provincia lleguen o sobrepasen los 30 grados y en diez de ellas los 35.

Y es que además de las tormentas y chubascos en el cuadrante noroeste peninsular, el calor vuelve a ser protagonista de una jornada en la que las máximas en Badajoz llegarán a los 37 grados y en Cáceres, Córdoba y Sevilla a los 36.

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Ciudad Real verá en los termómetros los 35 grados, al igual que Jaén, Lleida, Logroño, Toledo y Zaragoza.

En Bilbao y en Zamora las máximas marcarán 34 grados y en Granada, Huesca, Palencia, Pamplona y Valladolid los 33, según el listado de temperaturas de la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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También hará mucho calor en Girona, Guadalajara, Huelva, Madrid, Murcia, Ourense y Salamanca, con máximas previstas de 32 grados.

En muchas más las temperaturas volverán a ser elevadas, más de verano que de primavera. Por ejemplo, en Burgos se esperan los 30 grados, como en Soria, San Sebastián, León o Palma, y los 31 grados en Albacete, Lugo, Vitoria y Teruel.

Además, hoy zonas de Canarias están en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas. En las cumbres, este, sur y oeste de Gran Canaria y principalmente en el interior de Lanzarote y de Fuerteventura se podrían alcanzar máximas de 34 grados.

El calor este domingo es más o menos una repetición al que se sintió ayer. Teniendo en cuenta los datos recogidos por las estaciones meteorológicas, el sábado la máxima fue de 38,6 grados en el aeropuerto de Sevilla.

Muy cerca estuvo Montoro, en Córdoba, con 38,3 grados, al igual que Andújar, en Jaén, con 38,1 grados. La estación de Mérida marcó los 37,7º y la de El Granado, en Huelva, los 37,4º.

En el lado contrario las de montaña. Ayer la estación meteorológica de Puerto del Pico en Ávila registró una mínima de 3,8 grados a las 7:10 horas. EFE

(foto)

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EFE

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