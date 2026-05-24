36-26. El VRAC se enfrentará al Recoletas Burgos en la final

Inés Morencia

Valladolid, 24 may (EFE).- El VRAC Quesos Entrepinares se enfrentará al Recoletas Burgos en la final de la División de Honor de rugby tras ganar este domingo, en semifinales, a un Liceo Francés que reaccionó tarde y no pudo contrarrestar la buena primera mitad de los azulones (36-26).

PUBLICIDAD

El cuadro vallisoletano salió con la máxima ambición al césped del Pepe Rojo y logró su primer ensayo en el minuto 12, a través de Giorgi Turabelidze, tras un 'touch-maul' en el que hizo valer su potencia para alcanzar la línea de marca, al que se añadió la conversión de Hollingsworth.

El VRAC tenía las ideas muy claras y no solo mostró una seria defensa, bloqueando por completo al Liceo, sino que siguió construyendo en el plano ofensivo, aprovechando la superioridad numérica, tras la amarilla a Julián Molina en el minuto 16.

PUBLICIDAD

Y lo hizo tan bien que sumó otros tres ensayos más a su casillero: de Pablo Mateos, quien aprovechó su velocidad; de Baltazar Taibo, tras una gran patada a seguir de Hollingsworth; y de Martiniano Cian, rompiendo con su cambio de ritmo a la defensa visitante.

La ventaja local se amplió, así, hasta los 26 puntos. Enfrente, un Liceo Francés que pagaba muy caro cada error, pero que no se rindió, lo que le permitió subir sus primeros siete puntos al electrónico con el ensayo de Talemaisuva y la conversión de Adrián Arias.

PUBLICIDAD

Pudo haber recortado más la diferencia, pero no logró definir, mientras que el VRAC seguía atento para sacar rédito de cada fallo visitante, lo que demostró Hollingsworth tras interceptar un pase del rival y terminar posando el oval en la línea de marca rival.

Con un más que contundente 33-7 se llegó al descanso, pero no estaba todo dicho, porque el Liceo salió a por todas tras el paso por vestuarios y anotó otro ensayo a través de José Ignacio Spinelli para recortar diferencias.

PUBLICIDAD

Y con dos más sobre el césped, tras la amarilla a Marc Sánchez y Mauro Genco, los madrileños hicieron hueco en la línea quesera para sumar otra marca, de Marc López, más la conversión de Adrián Arias (33-19), en el minuto 69.

Pero los vallisoletanos supieron hacer valer su experiencia en finales para amarrar la victoria, con un golpe de castigo convertido por Hollingsworth que resultaría suficiente, aunque el Liceo añadió un último ensayo de Julián Molina, con transformación, que dejó el resultado en el 36-26 final.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

36 - VRAC Quesos Entrepinares: Raúl Calzón, David Gallego, Giorgi Turabelidze, Kalokalo Gavidi, Arnau Ojeda, Marc Sánchez, Álvaro Pírez, Andrea Mastouri, Gonzalo Domínguez, Baltazar Taibo, Sergio Molinero, Sam Hollingsworth, Martiniano Cian, Pablo Mateos, Mauro Perotti. También jugaron Mauro Genco, Álex Pérez, Pedro Cane, Tsotne Tchumburidze, "Tincho" Serrano, Marcos Muñiz, Gabriel Vélez, Alejandro Alonso.

PUBLICIDAD

26 - Societé Generale Liceo Francés: Thierry Futeu, Nacho Löpez, José Anaya, Borja Ceballos, Camilo Córdoba, Hugo Carriere, Julián Molina, Pedro Bardón, Carlos Cuerda, Adrián Arias, Jerry Surumi, Gonzalo Ballester, Marcos López, Adriano Talemaisuva, José Ignacio Spinelli. También jugaron Lucas Santamaría, Sacha Santiago, Manuel Garcés, Nicolás Rouret, Juan Bosco Suanzes, Marcos Sanz, Gustavo Fontecha, Adrián Gabas.

Anotación: 7-0 (m.12), ensayo de Turabelidze que convierte Sam Hollingsworth. 14-0 (m.17), ensayo de Pablo Mateos que pasa Hollingsworth. 19-0 (m.20), ensayo de Baltazar Taibo. 26-0 (m.25), ensayo de Martiniano Cian que transforma Hollingsworth. 26-7 (m.37), ensayo de Adriano Talemaisuva que pasa Adrián Arias. 33-7 (m.40+), ensayo de Hollingsworth que convierte él mismo. 33-12 (m.59), ensayo de José Ignacio Spinelli. 33-19 (m.69), ensayo de Marcos López que convierte Adrián Arias. 36-19 (m.73), golpe de castigo que transforma Hollingsworth. 36-26 (m.76),ensayo de Julián Molina que pasa Adrián Arias.

PUBLICIDAD

Árbitro: Federico Javier Japas (Federación valenciana). Mostró cartulina amarilla a Julián Molina (m.16), del Liceo Francés, y a Marc Sánchez (m.60) y Mauro Genco (m.64), del VRAC.

Incidencias: Semifinal de la División de Honor de rugby disputada en los campos Pepe Rojo ante unos 1.500 espectadores. EFE

PUBLICIDAD

mim/mr/ism