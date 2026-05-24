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3-1. El Mirandés sigue creyendo y se la jugará ante el Leganés en la última jornada

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Miranda de Ebro (Burgos), 24 may (EFE)-. El Mirandés dio este domingo un paso fundamental en su lucha por la permanencia tras imponerse al Granada en Anduva (3-1), en un encuentro marcado por el acierto de los jabatos y el peso decisivo de Unax, autor de dos tantos; y en la última jornada se la jugará ante el Leganés, el otro implicado en el descenso.

El inicio fue equilibrado, aunque el Granada dispuso de la primera ocasión clara con un remate de Rodelas tras una buena acción de Arnáiz por banda que no encontró portería.

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El Mirandés respondió a balón parado con un córner que ya anticipaba peligro, aunque sin acierto en la definición.

Con el paso de los minutos, el conjunto local fue ganando presencia ofensiva, Unax dispuso de una ocasión clara tras un pase filtrado, pero Astralaga evitó el gol con una buena intervención.

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El portero del Granada volvió a aparecer poco después, sosteniendo a su equipo en los mejores momentos del Mirandés.

La insistencia rojilla encontró premio en el balón parado fue en un córner ejecutado por Javi García fue aprovechado por Unax, que apareció en el área para marcar el 1-0.

El Granada, hasta entonces discreto en ataque, logró empatar en el minuto 42 por medio de Arnáiz en un balón largo que metió tras el mano a mano con el portero.

Sin embargo, la reacción local fue inmediata: Javi Hernández devolvió la ventaja al Mirandés justo antes del descanso con el 2-1.

Tras la reanudación, el encuentro se abrió aún más y el Granada adelantó líneas, pero el Mirandés golpeó de nuevo fue de nuevo Unax, que firmó el 3-1 con un gol de chilena que encarriló definitivamente el choque.

A partir de ahí, el partido entró en un intercambio de llegadas y poco ritmo, con un Mirandés que controló los tiempos del partido y gestionar su ventaja.

Con esta victoria, el Mirandés se jugará la permanencia en la última jornada dependiendo de sí mismo en un duelo directo ante el Leganés, donde el ganador asegurará su continuidad en Segunda División.

--Ficha técnica:

3 - Mirandés: Juanpa; Pablo Pérez (Julen min 84), Juan Gutiérrez, Jorge Cabello, Medrano; Bauzà, Helguera, El Jebari (Malsa min 84), Javi Hernández; Carlos Fernández (Aaron Martín min 49), Unax del Cura (Tamarit min 74).

1 - Granada: Astralaga; Casadesús, Flores, Diego Hormigo, Diallo (Manu Lama min 46); Trigueros, Sergio Ruiz (Mario Jiménez min 69), Izan; Rodelas (Baba min 46), Pablo Sáenz, Arnaiz (Petit min 69).

Árbitro: Marta Huerta de Aza (comité canario). Amonestó por los locales a Javi Hernández (min 52) y por los visitantes a Flores (min 13), Gambín (min 74), Izan (min 78), Lama (min 87)

Goles: 1-0 M.27: Unax del Cura. 1-1 M.41: José Arnaiz. 2-1 M.45: Javi Hernández. 3-1 M.58: Unax del Cura.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 41 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de Anduva. EFE

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vfr/mr/jl

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