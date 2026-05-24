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3-0. El West Ham desciende a la Championship

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Londres, 24 may (EFE).- El West Ham United descendió este domingo al Championship, pese a imponerse al Leeds United (3-0) en la última jornada, en un resultado que no le valió para mantener la categoría.

El conjunto del este de Londres necesitaba ganar y esperar una derrota del Tottenham Hotspur frente al Everton, pero los 'Spurs' también hicieron los deberes y certificaron la caída de los 'Hammers' a la segunda división inglesa.

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Los de Nuno Espírito Santo, cuyo asistente es el español Paco Jémez, se adelantaron gracias a un remate de cabeza de Taty Castellanos tras un saque de esquina botado por Jarrod Bowen, que no entró en la lista de Inglaterra para el Mundial.

Precisamente el inglés hizo el segundo a falta de diez minutos que hizo estallar de alegría al London Stadium, pendiente de un milagro que finalmente no llegó, y ya en el descuento, Callum Wilson puso el tercero en el marcador.

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El West Ham dominó buena parte del encuentro y pudo abrir el marcador antes, aunque Mateus Fernandes se encontró en los primeros minutos con un inspirado Mads Hermansen.

Antes del descanso, Dominic Calvert-Lewin desperdició una buena ocasión para adelantar al Leeds United, mientras que Pablo tampoco estuvo acertado en una oportunidad clara para los locales.

Ya en la segunda mitad, Castellanos y Bowen desequilibraron el duelo, pero la victoria del Tottenham ante el Everton acabó con cualquier esperanza de permanencia y confirmó el descenso del West Ham al Championship.

El club londinense pierde así la categoría por primera vez desde 2011, cuando terminó colista de la Premier League, aunque un año después logró regresar a la máxima categoría. EFE

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