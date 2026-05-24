29-24. El Guardés conquista la Copa Europea

A Guarda (Pontevedra), 24 may (EFE).- El Mecalia Atlético Guardés conquistó su primer título continental tras vencer este domingo al MSK Michalovce (29-24) en el partido de vuelta de la final de la Copa Europea, la cual ya había encarrillado en tierras eslovacas, de donde regresó con una renta de cuatro goles.

Pero ni eso hizo que el conjunto de Ana Seabra especulara con el resultado. El Guardés fue muy superior a su rival, que aguantó con vida en el partido hasta la recta final del primer tiempo, cuando las gallegas cogieron una renta de seis goles (14-8, descanso) que le aseguraba el título, el segundo de su historia tras conquistar la Liga en 2017.

PUBLICIDAD

La segunda parte fue un paseo para el Guardés. El Michalovce, incapaz de superar la defensa gallega, bajó muy rápido los brazos y eso permitió a Seabra repartir minutos entre todas sus jugadoras. A Sangriña fue una fiesta en la despedida de la portuguesa Ana Seabra, quien no continuará al frente del equipo la próxima temporada.

Ficha técnica:

PUBLICIDAD

29 Atlético Guardés (14+15): Amandine Balzinc, Blazka Hauptman (4), María Sancha (4), África Sempere (3), Lorena Téllez (3), Cecilia Cacheda (3), María Palomo (3), Ania Ramos (3), Elena Martínez (2), Jazmín Mendoza (1), Rosane Serrano (1), Nerea Gil (1), Ariana Portillo (1), Cristina Cifuentes, Carme Castro y Sabina Mínguez (ps).

24 MSK Michalovce (8+16): Barbora Jakubikova, Aline Bieger (6), Martina Popovcová (5), Karina Soskyda, Dorota Bacenkova (4), Emma Lukacova (4), Juliana Costa Pereira (3), Barbora Sabovova (2), Emilia Kowalik, Andrea Brajovic, Iryna Kompaniiets, Tamara Geffertova, Iryna Yablonska (p.), Barbora Jakubikova (p.) y Anastasiia Lazorak (p.).

PUBLICIDAD

Marcador cada cinco minutos: 1-0, 2-2, 4-4, 6-4, 10-6, 14-8 (descanso); 19-10, 21-12, 22-14, 26-16, 28-20 y 29-24.

Árbitros: Nichlas Nygaard y Jonas Primdahl (Dinamarca). Expulsaron con tarjeta roja directa a la visitante Emilia Kowalik (min. 24). Además, excluyeron con dos minutos a las locales Cristina Cifuentes y Carme Castro y a las visitantes Aline Bieger, Andrea Brajovic, Iryna Kompaniiets y Emma Lukacova.

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido de vuelta de la final de la Copa Europea disputado en el pabellón de A Sangriña (A Guarda) ante 1.200 personas. EFE

dmg/jl

PUBLICIDAD