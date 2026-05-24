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28-17. El Colina Clínic El Salvador revalida el título liguero

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Valladolid, 24 may (EFE).- El Colina Clinic El Salvador ha revalidado este domingo el título de la Liga Iberdrola femenina de rugby tras imponerse en la final por 28-17 a un peleón Silicius Majadahonda, que demostró su veteranía en la disputa de este tipo de compromisos y le puso las cosas difíciles a las vallisoletanas.

El cuadro blanquinegro, que con anterioridad ya había ganado la Supercopa y la Copa Ibérica, inauguró el marcador en el minuto 7, con una buena jugada de continuidad que logró rematar, con efectividad, Bea Rivera, a la que se añadió la transformación de Bingbing Vergara. Pero las madrileñas no bajaron la cabeza y, tres minutos después, lograban empatar el choque a través de Martina Márquez, que también se encargó de transformar a palos (7-7).

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Las locales no terminaban de encontrarse cómodas en el césped del Pepe Rojo, y abusaron demasiado del juego al pie, del que no obtuvieron ningún rédito, mientras que las madrileñas iban creciendo, desde su defensa, para ganar terreno y alcanzar, con mucho peligro, la línea de 22 local.

Tanto que Adelina Costa hizo valer su poderío físico para añadir otra marca al casillero de su equipo y situarle por delante en el electrónico (7-14), si bien las colegiales tardarían cuatro minutos en volver a equilibrar el tanteo, con una buena jugada que culminó Matilda Toca y remató, en la conversión, Bingbing Vergara.

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Antes de que se llegase al descanso, Majadahonda, que supo llevar muy bien el ritmo del juego en la primera mitad, aprovechó una indisciplina de las chamizas, para sumar otros tres puntos (14-17).

Tras el paso por vestuarios, el cuadro colegial subió otros siete puntos al marcador, gracias al ensayo de Bea Rivera y la transformación de Bingbing Vergara, que supuso una importante inyección de moral para las de Walker-Fitton.

De hecho, ese empuje les permitió ofrecer una imagen mucho más segura, que derivó en una nueva marca de Tecla Masoko y otra conversión de la pateadora blanquinegra, con la que aumentaron la renta (28-17).

Una diferencia que ya resultaría definitiva para asegurar el título liguero, ya que, además, las vallisoletanas disfrutaron de superioridad numérica tras la amarilla a Lucía Calvo en el minuto 58, si bien esta no se tradujo en más puntos, ya que las madrileñas mantuvieron su contundencia defensiva hasta el final.

El Colina Clínic El Salvador consiguió, así, el quinto título de su historia, para confirmarse como el mejor equipo de España y, además, sirvió para despedir a la vallisoletana Elisa Castro, que cuelga las botas tras toda una vida en el equipo, a la que se entregó una camiseta con su nombre.

- Ficha técnica:

28 - Colina Clínic El Salvador: Inés Antolínez, Maria Miguel, Sidorella Bracic, Bea Rivera, Belsay Escudero, Nerea García, Kiara Espósito, Elisa Castroñ, Bingbing Vergara, Carla Villegas, Tecla Masoko, Paula Garrido, Amaia Erbina, Claudia de la Loma, Matilda Toca. También jugaron Carla Méndez, Melania Galleani, Irati Clavero.

17 - Silicius Majadahonda: Marta Estellés, Alicia Guío, Julia Ferreira, Daría Albizu, Lucía Calvo, Vico Gorrochategui, Cayetana Álvarez, Adelina Costa, Claudia Pérez, Marta Pro, Amets Ulibarri, Martina Márquez, Tess Proos, Camino Sotomayor, Daniela Vargas. También jugaron Celia Palumbo, Valentina Maldonado, Elena Tejada, Chlöe Arroyo, Bárbara Hardisson, Pilar Soria, Marta Arroyo, Rocío Rodera.

Anotaciones: 7-0 (m.7), ensayo de Bea Rivera que pasa Bingbing Vergara. 7-7 (m.10), ensayo de Martina Márquez que convierte ella misma. 7-14 (m.26), ensayo de Adelina Costa que transforma Martina Márquez. 14-14 (m.30), ensayo de Matilda Toca que convierte Bingbing Vergara. 14-17 (m.39), golpe de castigo que pasa Martina Márquez. 21-17 (m.52), ensayo de Bea Rivera que transforma Bingbing Vergara. 28-17 (m.58), ensayo de Tecla Masoko que pasa Bingbing Vergara.

Árbitro: Daniel Sarrión García (Federación valenciana). Mostró cartulina amarilla a Lucía Calvo (m.68), de Silicius Majadahonda.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la final de la Liga Iberdrola, disputado en los Campos de Pepe Rojo. Antes de comenzar el choque, se guardó un minuto de silencio en memoria de Elvira Rivero Enciso, mujer del que fuera jugador y presidente del Club de Rugby El Salvador, Ernesto “Tito” Candau. EFE

mim/mr/jap

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EFE

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