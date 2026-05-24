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2-0. El Fulham se despide de la temporada con victoria

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Londres, 24 may (EFE).- Los goles de Issa Diop y Tom Cairney dieron al Fulham la última victoria de la temporada, al imponerse por 2-0 al Newcastle United, en un encuentro en el que ninguno de los dos equipos se jugaba ya nada.

Sin opciones de terminar en puestos europeos, el conjunto londinense cerró el curso con una gran actuación en la que doominó el partido de principio a fin.

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El primer gol llegó después de un libre directo de Kevin De Bruyne que se estrelló en el larguero y cuyo rechace aprovechó Issa Diop para marcar su primer tanto de la temporada.

El central, que ha disputado trece partidos de Premier League este curso, se reivindicó a dos días de que Marruecos anuncie su lista definitiva para el Mundial de 2026.

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Tras adelantarse en el marcador, el Fulham siguió insistiendo, pero se encontró con un inspirado Nick Pope, el mejor jugador del Newcastle con varias intervenciones de mérito.

A falta de cinco minutos para el final, Tom Cairney, que había ingresado en la segunda mitad, sentenció el encuentro con un gran disparo desde fuera del área imposible para el guardameta inglés.

Con este triunfo, el Fulham termina la temporada en la undécima posición, a solo un punto del octavo puesto, que da acceso a la Liga Conferencia, mientras que el Newcastle concluye duodécimo y se queda sin competición europea el próximo curso. EFE

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