Espana agencias

1-2. El Torreense da la sorpresa, vence al Sporting Y gana la Copa de Portugal

Guardar
Google icon

Lisboa, 24 may (EFE).- El Torreense, de segunda división, dio la sorpresa al vencer este domingo al Sporting por 1-2 en la final de la Copa de Portugal, gracias a un gol de penalti del internacional caboverdiano Stopira en la prórroga.

Stopira, que se medirá a España y a Uruguay en el Mundial, transformó un penalti provocado precisamente por el uruguayo Maxi Araújo -quien acabó expulsado- y ayudó al equipo de la localidad de Torres Vedras, en el área metropolitana de Lisboa, no solo a conseguir su primera Copa, sino también a lograr una inédita presencia en la Liga Europa.

PUBLICIDAD

El Torreense le puso las cosas muy difíciles al Sporting desde el principio e incluso fue el primero en crear peligro, con un disparo del español Javi Vázquez.

El propio defensa andaluz, exjugador del Sevilla, fue luego quien cobró el tiro de esquina, tras lo cual el maliense Kévin Zohi hizo de cabeza en el minuto 4 el primer gol del partido.

PUBLICIDAD

Con ventaja, el Torreense se replegó en defensa ante un Sporting inquieto que lo intentaba todo para remontar, pero su diana no llegó hasta el minuto 54, obra de Suárez.

El delantero colombiano recibió un 'regalo' de la defensa rival dentro del área, se giró sobre Stopira y definió con un remate raso.

El Sporting siguió insistiendo en el ataque, mientras que el 'cafetero' del Torreense, Luis Quintero, junto a sus compañeros españoles, Vázquez y el valenciano ex del Depor Alejandro Alfaro, intentaban sorprender con contraataques, pero el marcador no se modificó y la final se fue a la prórroga.

Ya en la prórroga, Maxi Araújo derribó con una falta a un delantero del Torreense y Stopira marcó el 1-2 definitivo que impidió que el Sporting lograra su segunda Copa consecutiva.

La temporada de ensueño del Torreense aún puede mejorar, ya que podría lograr el salto a la primera división si vence al Casa Pia en la vuelta de la eliminatoria de ascenso el próximo día 28. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere atropellada una mujer en Sanxenxo (Pontevedra) por un vehículo que invadió la acera

Infobae

Un domingo negro acaba con el fútbol aragonés con los descensos del Zaragoza y el Huesca

Infobae

Los Propietarios del Real Zaragoza empiezan a poner las bases de un proyecto de ascenso

Infobae

Benavides gana el prólogo de motos del Desafío Ruta 40 en Argentina

Infobae

Enrique Riquelme anuncia su junta directiva para su candidatura a presidir el Real Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil recupera las tres lanchas robadas a la Armada en Barbate tras seis días de búsqueda

La Guardia Civil recupera las tres lanchas robadas a la Armada en Barbate tras seis días de búsqueda

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

El Gobierno responde al PNV con “tranquilidad” y reafirma que Sánchez agotará la legislatura hasta 2027: “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

Israel convoca a la encargada de negocios de España para exigir explicaciones por la carga de la Ertzaintza contra miembros de la Flotilla en el aeropuerto de Bilbao

ECONOMÍA

Esta es la trampa que hacen algunas empresas al subirte el sueldo: “Si no lo negocias, puede quedarse congelado muchísimo tiempo”

Esta es la trampa que hacen algunas empresas al subirte el sueldo: “Si no lo negocias, puede quedarse congelado muchísimo tiempo”

Ni Torrevieja ni Sitges: estos son los pueblos costeros más baratos para vivir en España

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, los inmigrantes construyen el 23% de las casas de España”

¿Qué ocurrirá con la herencia de Isak Andic si la justicia declara culpable a su hijo? Esto es lo que dice el Código Civil sobre la indignidad para suceder

DEPORTES

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”