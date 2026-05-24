1-2. El Torreense da la sorpresa, vence al Sporting Y gana la Copa de Portugal

Lisboa, 24 may (EFE).- El Torreense, de segunda división, dio la sorpresa al vencer este domingo al Sporting por 1-2 en la final de la Copa de Portugal, gracias a un gol de penalti del internacional caboverdiano Stopira en la prórroga.

Stopira, que se medirá a España y a Uruguay en el Mundial, transformó un penalti provocado precisamente por el uruguayo Maxi Araújo -quien acabó expulsado- y ayudó al equipo de la localidad de Torres Vedras, en el área metropolitana de Lisboa, no solo a conseguir su primera Copa, sino también a lograr una inédita presencia en la Liga Europa.

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El Torreense le puso las cosas muy difíciles al Sporting desde el principio e incluso fue el primero en crear peligro, con un disparo del español Javi Vázquez.

El propio defensa andaluz, exjugador del Sevilla, fue luego quien cobró el tiro de esquina, tras lo cual el maliense Kévin Zohi hizo de cabeza en el minuto 4 el primer gol del partido.

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Con ventaja, el Torreense se replegó en defensa ante un Sporting inquieto que lo intentaba todo para remontar, pero su diana no llegó hasta el minuto 54, obra de Suárez.

El delantero colombiano recibió un 'regalo' de la defensa rival dentro del área, se giró sobre Stopira y definió con un remate raso.

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El Sporting siguió insistiendo en el ataque, mientras que el 'cafetero' del Torreense, Luis Quintero, junto a sus compañeros españoles, Vázquez y el valenciano ex del Depor Alejandro Alfaro, intentaban sorprender con contraataques, pero el marcador no se modificó y la final se fue a la prórroga.

Ya en la prórroga, Maxi Araújo derribó con una falta a un delantero del Torreense y Stopira marcó el 1-2 definitivo que impidió que el Sporting lograra su segunda Copa consecutiva.

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La temporada de ensueño del Torreense aún puede mejorar, ya que podría lograr el salto a la primera división si vence al Casa Pia en la vuelta de la eliminatoria de ascenso el próximo día 28. EFE