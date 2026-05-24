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1-1. Iraola mete al Bournemouth en la Liga Europa

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Londres, 24 may (EFE).- Andoni Iraola se despidió del Bournemouth haciendo historia al clasificar al club para la Liga Europa por primera vez desde su fundación en 1899, después del empate a uno ante el Nottingham Forest que aseguró la sexta posición en la Premier League.

El técnico español cerró su etapa al frente de los 'Cherries' y culmina así la mejor temporada de su historia, batiendo de nuevo su récord de puntos en la máxima categoría y quedándose a solo tres del Liverpool, quinto clasificado y con billete para la Liga de Campeones.

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El encuentro comenzó torcido para los visitantes cuando Morgan Gibbs-White adelantó al Nottingham Forest con un disparo raso desde fuera del área, firmando su decimoquinto gol de la temporada en la Premier League, aunque no le ha servido para entrar en la lista de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026 con Inglaterra.

El Bournemouth reaccionó tras el descanso y encontró el premio en la segunda mitad gracias a Marcus Tavernier, que aprovechó una asistencia de Adrien Truffert para igualar el choque y dar a los suyos el punto que necesitaban para certificar una clasificación histórica.

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El empate permitió al Bournemouth cerrar la temporada en sexta posición, logrando el primer acceso europeo de su historia y poniendo el broche perfecto a la etapa de Iraola en el club.

Por su parte, el Nottingham Forest, que ya había asegurado la permanencia en jornadas anteriores, concluye el campeonato en decimosexta posición con 44 puntos. EFE

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