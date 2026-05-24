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1-0. El Tottenham se mantiene en la Premier League

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Londres, 24 may (EFE).- El Tottenham Hotspur certificó su permanencia en la Premier League al imponerse por 1-0 al Everton en un encuentro decidido por el gol de João Palhinha antes del descanso.

Los 'Spurs', que dependían de sí mismos para asegurar la salvación, cumplieron con su objetivo y continuarán una temporada más en la máxima categoría del fútbol inglés, aunque cerraron el curso en decimoséptima posición, solo dos puntos por encima del West Ham United, que descendió con 39.

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El único tanto llegó al borde del descanso tras un saque de esquina botado por Mathys Tel que el centrocampista portugués remató al palo en primera instancia, recogió su propio rechace y volvió a intentarlo, con el balón cruzando la línea antes de que la defensa pudiera despejar a tiempo.

Enfrente, el Everton, que no se jugaba nada en esta última jornada, apenas inquietó durante todo el partido y prácticamente no generó ocasiones de peligro.

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La única oportunidad clara llegó en el último suspiro, cuando Tyrique George se plantó ante Antonin Kinsky, que respondió con una parada salvadora para evitar el empate en la última acción del encuentro.

Con esta derrota, el Everton cierra la temporada en decimotercera posición con 49 puntos, mientras que el Tottenham logra la permanencia y evita el descenso tras una campaña muy complicada. EFE

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EFE

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