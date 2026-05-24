Espana agencias

0-2. El Ceuta, con superioridad numérica, estropea el final de curso del Andorra

Guardar
Google icon

Andorra la Vella, 24 may (EFE).- El Ceuta, con superioridad numérica desde el minuto 9 por una tarjeta roja directa a Petxa, sumó tres puntos este domingo (0-2) y estropeó el final de temporada del Andorra, que lucha por igualar su máxima puntuación en el fútbol profesional.

Un gol en propia meta de Martí Vilà en el minuto 11 y una diana de Bassinga en el 66 dejó a los del Principado sin sumar en su último partido en casa.

PUBLICIDAD

Todo cambió en el minuto 9. Álex Petxarromán, 'Petxa', recibió la tarjeta roja directa por una fuerte entrada a Anuar, los del Principado se quedaron con uno menos y dos minutos después, en el 11, marcó Martí Vilà en propia meta tras un error de entendimiento con el portero Nico Ratti.

Los locales, sin embargo, reaccionaron. Primero avisaron en el minuto 16 con un remate desde el punto de penalti de Efe Akman que rechazó en el área pequeña con el pecho 'Capa' y en el 26 pudieron conseguir el empate.

PUBLICIDAD

Carrique combinó con Josep Cerdà y éste, con un pase magistral, dejó totalmente sólo al lateral francés, pero Pedro López se impuso en el uno contra uno.

Tres minutos antes de llegar al descanso, Josep Cerdà entregó un balón al espacio a Manu Nieto, que dribló a Pedro López, pero se quedó sin angulo y su remate lo rechazó en el área pequeña Yago Cantero.

En la reanudación, el Ceuta se dedicó a defender el resultado y el Andorra no tuvo muchas ideas en ataque.

En el minuto 66, Bassinga sentenció con el 0-2 después de una dejada de Arick Betancourt. El árbitro tuvo que consultar el VAR por una supuesta falta al portero Owono, pero dio por válido el gol.

A partir de entonces no se vio absolutamente nada más, salvo faltas y amonestaciones.

- Ficha técnica:

0 - Andorra: Nico Ratti (Owono, m. 46); Carrique, Gael Alonso, Petxa, Martí Vilà; Marc Domènech (Álvaro Martín, m. 85), Efe Akman, Dani Villahermosa (De León, m. 72); Álex Calvo (Min-su, m.72), Josep Cerdà y Marc Cardona (Manu Nieto, m.30).

2 - Ceuta: Pedro López; Aisar (Manu Sánchez, m. 88), Capa, Yago Cantero, Diego González (Carlos Hernández, m. 81); Josema (Salvi Sánchez, m. 81), Marino Illescas, Anuar; Bassinga (Rubén Díez, m. 66), Arick Betancourt (Adri Rueda, m. 88) y Kuki Zalazar.

Goles: 0-1, m.11: Martí Vilà, en propia meta. 0-2, m.65: Bassinga.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (comité murciano). Mostró tarjeta roja directa a Petxa (m. 9). Amonestó a Dani Villahermosa (m.8), Martí Vilà (m. 52), Owono (m. 79), Carrique (m. 82), De León (m. 82) y Gael Alonso (m. 96), del Andorra; y a Aisar (m.21), Kuki Zalazar (m. 75) y Josema (m. 79), del Ceuta.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 41 de la Liga Hypermotion disputado en el Nou Estadi de la FAF ante 2.121 espectadores. EFE

vds/and/ism

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

2-0. El Fulham se despide de la temporada con victoria

Infobae

2-1. El Chelsea, fuera de Europa

Infobae

0-3. Hito de Bruno Fernandes, superioridad del United y Liga Conferencia para el Brighton

Infobae

3-0. El West Ham desciende a la Championship

Infobae

1-1. Iraola mete al Bournemouth en la Liga Europa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

El Gobierno responde al PNV con “tranquilidad” y reafirma que Sánchez agotará la legislatura hasta 2027: “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

Israel convoca a la encargada de negocios de España para exigir explicaciones por la carga de la Ertzaintza contra miembros de la Flotilla en el aeropuerto de Bilbao

Cronología del ‘caso Zapatero’: de los primeros contactos para “tocar puertas” al rescate de 53 millones a Plus Ultra

ECONOMÍA

Ni Torrevieja ni Sitges: estos son los pueblos costeros más baratos para vivir en España

Ni Torrevieja ni Sitges: estos son los pueblos costeros más baratos para vivir en España

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, los inmigrantes construyen el 23% de las casas de España”

¿Qué ocurrirá con la herencia de Isak Andic si la justicia declara culpable a su hijo? Esto es lo que dice el Código Civil sobre la indignidad para suceder

La Agencia Tributaria abre este viernes el plazo de solicitud de cita previa para la atención presencial de la Renta 2025

DEPORTES

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”