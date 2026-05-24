0-2. El Ceuta, con superioridad numérica, estropea el final de curso del Andorra

Andorra la Vella, 24 may (EFE).- El Ceuta, con superioridad numérica desde el minuto 9 por una tarjeta roja directa a Petxa, sumó tres puntos este domingo (0-2) y estropeó el final de temporada del Andorra, que lucha por igualar su máxima puntuación en el fútbol profesional.

Un gol en propia meta de Martí Vilà en el minuto 11 y una diana de Bassinga en el 66 dejó a los del Principado sin sumar en su último partido en casa.

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Todo cambió en el minuto 9. Álex Petxarromán, 'Petxa', recibió la tarjeta roja directa por una fuerte entrada a Anuar, los del Principado se quedaron con uno menos y dos minutos después, en el 11, marcó Martí Vilà en propia meta tras un error de entendimiento con el portero Nico Ratti.

Los locales, sin embargo, reaccionaron. Primero avisaron en el minuto 16 con un remate desde el punto de penalti de Efe Akman que rechazó en el área pequeña con el pecho 'Capa' y en el 26 pudieron conseguir el empate.

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Carrique combinó con Josep Cerdà y éste, con un pase magistral, dejó totalmente sólo al lateral francés, pero Pedro López se impuso en el uno contra uno.

Tres minutos antes de llegar al descanso, Josep Cerdà entregó un balón al espacio a Manu Nieto, que dribló a Pedro López, pero se quedó sin angulo y su remate lo rechazó en el área pequeña Yago Cantero.

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En la reanudación, el Ceuta se dedicó a defender el resultado y el Andorra no tuvo muchas ideas en ataque.

En el minuto 66, Bassinga sentenció con el 0-2 después de una dejada de Arick Betancourt. El árbitro tuvo que consultar el VAR por una supuesta falta al portero Owono, pero dio por válido el gol.

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A partir de entonces no se vio absolutamente nada más, salvo faltas y amonestaciones.

- Ficha técnica:

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0 - Andorra: Nico Ratti (Owono, m. 46); Carrique, Gael Alonso, Petxa, Martí Vilà; Marc Domènech (Álvaro Martín, m. 85), Efe Akman, Dani Villahermosa (De León, m. 72); Álex Calvo (Min-su, m.72), Josep Cerdà y Marc Cardona (Manu Nieto, m.30).

2 - Ceuta: Pedro López; Aisar (Manu Sánchez, m. 88), Capa, Yago Cantero, Diego González (Carlos Hernández, m. 81); Josema (Salvi Sánchez, m. 81), Marino Illescas, Anuar; Bassinga (Rubén Díez, m. 66), Arick Betancourt (Adri Rueda, m. 88) y Kuki Zalazar.

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Goles: 0-1, m.11: Martí Vilà, en propia meta. 0-2, m.65: Bassinga.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (comité murciano). Mostró tarjeta roja directa a Petxa (m. 9). Amonestó a Dani Villahermosa (m.8), Martí Vilà (m. 52), Owono (m. 79), Carrique (m. 82), De León (m. 82) y Gael Alonso (m. 96), del Andorra; y a Aisar (m.21), Kuki Zalazar (m. 75) y Josema (m. 79), del Ceuta.

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 41 de la Liga Hypermotion disputado en el Nou Estadi de la FAF ante 2.121 espectadores. EFE

vds/and/ism

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