0-2. El Burgos sentencia al descenso a la Cultural

León, 24 may (EFE).- El Burgos, con una victoria por 0-2 gracias a un doblete en la primera mitad de David González, sentenció al descenso a Primera RFEF a la Cultural Leonesa y sigue en la pelea por estar en la promoción de ascenso en la última jornada de LaLiga Hypermotion.

Entraron con mejor tono en el partido los locales, pero antes de llegarse al minuto 5 un despiste defensivo propició una escapada por la banda derecha de Fer Niño, que fue zancadilleado por Matia Barzic y David González repitió lo sucedido en el debut liguero en agosto en El Plantío, cuando otra pena máxima, entonces con expulsión de Diallo, fue transformada por el canterano del equipo castellano.

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El partido se le puso al equipo de Luis Miguel Ramis en el escenario ideal para poder jugar muy pronto con los nervios y ansiedad de una Cultural que necesitaba el triunfo para agarrarse a las matemáticas y que, pese a tomar el mando del balón, no encontraba la forma de romper el entramado defensivo rival.

Tardó en llegar la primera ocasión con cierta claridad sobre el portal de Ander Cantero y fue con un disparo del máximo goleador culturalista, Luis Chacón, que buscó con su zurda un disparo por arriba que despejó el guardameta navarro por encima del larguero.

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El Burgos controlaba a la perfección el tiempo del partido, cerrando todas las líneas, aunque de nuevo Chacón encontró un resquicio tras un pase filtrado de Lucas Ribeiro que puso el balón para el cabezazo de Collado, en su primer remate, aunque excesivamente blando.

Tuvo la mejor oportunidad la Cultural tras un balón de Ribeiro al borde del área para la incorporación de Roger Hinojo que el lateral cedido por el Espanyol estrelló en el palo izquierdo de un Cantero ya batido.

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Si acertó el conjunto de Ramis en la prolongación tras aprovechar un nuevo error de la zaga rival tras un mal entendimiento entre Víctor García y Barzic que recogió Appin para disparar seco y el rechace de Edgar Badía lo aprovechó, a placer, de nuevo David González para poner el 0-2.

Nada más arrancar el segundo periodo pudo la Cultural reducir la desventaja con una acción individual del brasileño Lucas Ribeiro, cuyo remate se estrelló en el portero y el disparo posterior de Victor Moreno en el lateral de la red.

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Solo un disparo de Bicho centrado rescató del sopor a un partido adormecido por la tranquilidad de unos y la impotencia de otros, aunque Fer Niño pudo poner la sentencia definitiva en el minuto 68 cuando se fue solo hacia Badia y éste sacó un pie salvador.

- Ficha técnica:

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0 - Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Fornos, Barzic, Hinojo; Víctor Moreno (Morante, M. 66), Bicho (Diallo, M. 84), Radoja (Thiago Ojeda, M. 66), Lucas Ribeiro; Chacón y Collado (Sobrino, M. 66).

2 - Burgos: Cantero; Lizancos, Sergio González (Luengo, M. 66), Grego Sierra, Florian; David González (Mollejo, M. 78), Morante (Galdames, M. 66), Atienza, Íñigo Córdoba; Fer Niño (Marcelo, M. 89) y Appin (Mejía, M. 78).

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Goles: 0-1, m.6: David González, de penalti. 0-2, m.48+: David González.

Árbitro: José Antonio Villalobos (comité andaluz). Amonestó a Barzic (M. 5) por la Cultural, y a Yayo (M. 56), Lucas Ribeiro (M. 66), Thiago Ojeda (81); Morante (M. 48), Appin (M. 66) y David González (M. 68), por el Burgos.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuadragésima primera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Reino de León ante 10.304 espectadores. EFE

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