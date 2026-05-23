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101-83. El Unicaja domina al Breogán para seguir opositando al play off

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Alberto Fuentes

Málaga, 23 may (EFE).- El Unicaja superó con solvencia al Río Breogán en el Martín Carpena (101-83) y todavía depende de sí mismo para clasificarse al 'play off' de Liga Endesa, a falta de la última jornada y parte de un partido aplazado, mientras que los gallegos se despiden de sus opciones de entrar en el Top-8.

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El cuadro malagueño se sobrepuso a las bajas de los interiores Emir Sulejmanovic y Tyson Pérez y cumplió con la urgencia de ganar para conservar opciones de clasificación a las eliminatorias de la Liga ACB, optando al octavo puesto de la clasificación que ocupa el Surne Bilbao Basket.

Los de Ibon Navarro rompieron su dinámica negativa tras dos derrotas en Burgos y Murcia y ocho derrotas en los últimos nueve partidos, además de la decepción de la eliminación a manos del AEK griego en semifinales de la BCL europea.

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El Unicaja tiene pendiente, además de la última fecha ante el Baskonia, la jornada 29 ante el Joventut Badalona por aplazamiento debido a problemas técnicos del videomarcador en el descanso, un choque que se reanudará el 26 de mayo (20.00 horas) con el resultado en contra (53-33).

El partido de este sábado fue un monólogo de los locales. Una canasta de Alberto Díaz ya ponía el 19-10 en el minuto seis y un triple de Jonathan Barreiro instó a Luis Casimiro al tiempo muerto con 22-10, la primera brecha grande.

Los gallegos necesitaban más amenaza exterior y consistencia defensiva. No cerraban las zonas interiores y la pizarra y el ritmo del cuadro de Ibon se impuso con gran diferencia en el primer cuarto (29-15).

El base DeWayne Russell era la excepción en la sequía de Río Breogán, liderando una reacción tibia en el segundo cuarto, pero la clave seguía siendo el dominio de Unicaja en el rebote: en el global, 47-19 para los malacitanos.

La ventaja de los malagueños al descanso (51-38) se acentuó al regreso de los vestuarios. El Unicaja mantuvo la línea ascendente, atacó con confianza y dejó prácticamente noqueado al Breogán con un triple de Tyler Kalinoski que les ponía 22 puntos por encima.

Una diferencia abismal que el Breogán ya no pudo revertir, pese a los intentos de Alonso, el mejor de su equipo con 18 puntos. En el lado andaluz destacaron el base estadounidense Kendrick Perry y Jonathan Barreiro, con 20 y 14 puntos, respectivamente.

-- Ficha técnica:

101- Unicaja (29+22+26+24): Perry (20), Kalinoski (12), Barreiro (14), Webb III (12), Balcerowski (14) -quinteto inicial- Audige (2), Díaz (5), Kravish (7), Djedovic (5), Rubit (10), Tillie (0).

83- Río Breogán (15+23+23+22): Russell (10), Apic (2), Aranitovic (7), Kurucs (5), Andric (5)  -quinteto inicial- Dibba (0), Walker (6), Francis Alonso (18), Mavra (12), Brankovic (15), Cruz (3).

Árbitros: Rafael Serrano, Alfonso Olivares y Guillermo Ríos.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 7.671 espectadores. EFE

afl/cb/apa

(foto)

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