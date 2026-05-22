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Patxi López, "totalmente convencido" de que Zapatero "no se ha corrompido", mientras "no se demuestre lo contrario"

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El portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha asegurado estar "totalmente convencido" de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "no es un corrupto ni se ha corrompido" mientras "no se demuestre lo contrario con pruebas". "El Zapatero que conocemos es incompatible con las acusaciones que aparecen en ese auto", ha manifestado.

Patxi López ha atendido a los medios este viernes junto al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en Ourense, donde participará en la V Xuntanza Socialista de Ourense.

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En su intervención, el dirigente socialista ha sostenido que "todos los militantes socialistas" y "mucha gente que no es militante" del PSOE dicen y piensan "lo mismo": "Defendemos la presunción de inocencia como pilar básico de cualquier sistema democrático y defendemos al presidente Zapatero porque le conocemos", ha afirmado.

Patxi López ha destacado que fue un presidente que "transformó" el país y dotó a España de "derechos y libertades" que nunca había tenido. "Y por la propia experiencia vital, personal que tenemos con él, para nosotros es incompatible el Zapatero que conocemos con las acusaciones que aparecen en ese auto", ha asegurado.

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"Por lo tanto", ha asegurado esperar que "la justicia actúe como tal". "Es decir, que ponga las pruebas encima de la mesa y que demuestre algo de lo que se está diciendo estos días".

El dirigente socialista ha lamentado que haya que estar "permanentemente" recordando que se debe "demostrar la culpabilidad" y no "la inocencia". "Porque algunos dicen defender la inocencia como derecho fundamental, pero acto seguido dicen que Zapatero es culpable de absolutamente todo", ha censurado.

Así las cosas, ha asegurado que los socialistas ponen "pie en pared" y defienden al presidente Zapatero y la inocencia. Todo ello, ha dicho, mientras siguen gobernando y haciendo política para "ayudar a la ciudadanía".

En este punto, ha puesto en valor que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y "todos los organismos internacionales" señalen que España va a ser el país que más va a crecer de toda Europa. "Vamos a ser el motor económico del continente", ha afirmado.

Además, entre otras cuestiones, ha recordado que esta misma semana el presidente Pedro Sánchez ha presentado en plan contra los incendios, que en Galicia "está muy de actualidad", y que el Ejecutivo estatal ha llegado a un acuerdo para distribuir "7.000 millones de euros en políticas de vivienda".

APOYO DE BESTEIRO A ZAPATERO

Por su parte, en la línea de lo manifestado estos días, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha insistido en que él "cree en Zapatero" y ha recordado su situación personal de "hace diez años" cuando tuvo que dimitir de la dirección del PSdeG tras ser imputado por la jueza Pilar de Lara --que acabó apartada del juzgado-- por varios delitos, unas acusaciones que quedaron archivadas.

Al respecto, Besteiro ha recordado que "había autos de imputación realmente espectaculares" que le atribuían "cantidad de cosas vergonzosas y tremendas". "Y al final pasó lo que pasó", ha recordado.

Además, ha recordado las críticas que en aquel momento vertía contra él el PP de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. "Por lo tanto, yo creo en Zapatero y creo a Zapatero y hasta que se me demuestre lo contrario, voy a seguir pensando así", ha incidido.

Dicho esto, ha recordado que todo ello fue "instigado mediáticamente" por una derecha que solo sabe llegar al gobierno "utilizando tácticas torticeras".

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