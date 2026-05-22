Moncho Fernández: "El Bilbao es el equipo revelación de la Liga"

Girona, 22 may (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, aseguró este viernes en rueda de prensa que el Surne Bilbao, siguiente rival, es "el equipo revelación" de la Liga Endesa porque está firmando "una temporada increíble".

"Han ganado la FIBA Eurocup, están en la pelea por el 'play-off' y haciendo un baloncesto fantástico. Son un rival muy complicado y uno de los mejores equipos de la Liga en defensa", explicó antes del último partido del curso a domicilio.

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Fernández también afirmó que el equipo quiere ganar un partido más para completar la mejor temporada del club en la ACB y que el vestuario tiene ganas de sacarse "la sensación" que les ha dejado las tres últimas derrotas.

"Hemos estado bien en el esfuerzo en estos partidos, pero no en el talento, en el acierto y en las pérdidas, porque se han disparado y son el principal pecado", reconoció el preparador gallego.

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En este sentido, admitió que "las sensaciones no son las mejores" en esta recta final de temporada: "Nosotros somos fabricantes de ilusión, es normal que la gente se ilusione con hacer siempre un poco más y, cuando pierdes tres partidos seguidos, también es normal que se hable".

Pese a todo, Moncho Fernández reivindicó que el equipo ha hecho una "muy buena temporada" porque logró la salvación "en febrero o en marzo prácticamente", y explicó que el pívot James Karnik seguramente será baja porque no ha podido entrenar por una gastroenteritis vírica.

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También se mostró "muy contento" por alcanzar los 500 partidos en la ACB y añadió que confía "al 100%" en la permanencia del Girona de fútbol. EFE

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