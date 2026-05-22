Espana agencias

Martín Demichelis, sobre el 'milagro' de la permanencia del Mallorca: "¿Por qué no creer?"

Guardar
Google icon

Palma, 22 may (EFE).- El entrenador del Mallorca, Martín Demichelis, se ha mostrado este viernes optimista de cara a la difícil combinación de resultados necesaria para que su equipo pueda conseguir la permanencia en LaLiga EA Sports. "¿Por qué no creer?", ha planteado.

"Hasta el último día seré el primero de todos los positivos o el mayor de los optimistas. La vida es loca, el fútbol más y el tema de la salvación se ha vuelto más loco que en muchos años juntos. ¿Por qué no creer? Debemos hacer nuestros deberes, mucha gente estará pendiente de los otros campos. Lo que no puede pasar es que eso suceda y lo nuestro no. Es nuestro deber, nuestro compromiso, responsabilidad de terminar con 42 puntos y las matemáticas dirán", ha explicado en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Para que el Mallorca pueda salvarse, debe ganar al Oviedo y que el Getafe gane a Osasuna, el Girona al Elche y el Levante puntúe en el estadio del Betis.

"Cambió la ecuación porque antes dependíamos de nosotros, por eso siempre me enfoqué en nosotros. Ahora es diferente, hay un nosotros y una parte importante de otros. Mirándose a la cara, con respeto, mucha disciplina, observando el compromiso del grupo, de cada uno de los jugadores viviendo en estas circunstancias, hay unos que lo viven mejor y otros peor", ha añadido.

PUBLICIDAD

Preguntado por las bajas, el técnico ha criticado indirectamente a Marash Kumbulla por no estar disponible estas semanas: "De Marash no sé nada. A buen entendedor, pocas palabras. No sé nada y sé mucho".

Sobre la implicación de la plantilla, ha apuntado: "Con el pasar del tiempo fui conociendo a cada uno de los integrantes, solo hay una forma de vivir esta profesión, y no se puede negociar. Cuando soy entrenador en el día a día digo cosas que públicamente no conviene decirlas, pero cada jugador es consciente de que pienso de sus situaciones, el que no quiere estar no está, y hay otros que hacen grandísimos esfuerzos como Abdón, que es de los que menos juega. Por eso he buscado compromiso para el once de mañana".

Por otra parte, el argentino ha detallado que David López no ha pasado una buena semana. "Lo dije en su momento, un central alcanza su madurez a partir de los 26, 27, a él le falta mucho para alcanzar eso, le tocó pasar ese momento desagradable. Veníamos de cometer errores groseros en Getafe, no tengo reparos en hablarlo porque hay que hacerlo con honestidad, lo cambié porque emocionalmente no lo veía preparado, era un momento difícil para él", ha relatado.

De cara al once titular contra el Oviedo, Demichelis buscará "hombría". "Mañana es un momento de mostrar hombría de los que estamos trabajando en el día a día, mostrar con responsabilidad lo que la situación merece; es para jugadores grandes, vivir cada acción al máximo, muchos ya han pasado por estas circunstancias", ha sentenciado. EFE

1012193

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atenas se entrega al baloncesto mientras los aficionados sueñan con la corona europea

Infobae

El Leinster afronta con confianza “el gran desafío” de la final contra Union Bordeaux

Infobae

Encuentra: "Nuestra obligación es intentar hacer el mejor partido posible ante MoraBanc"

Infobae

Escribá seguirá apostando por los jugadores con contrato y los del filial con proyección

Infobae

Ruiz: "Tenerife es un equipo acostumbrado a ganar y a jugar buen baloncesto"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una mujer española consigue que la Justicia reconozca su divorcio dictado en Florida a pesar de la incomparecencia de su exmarido

España releva la misión de Líbano y despide a la unidad de 337 militares que asumirá el liderazgo del despliegue de la ONU

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson