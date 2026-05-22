La peste porcina obliga a paralizar un rodaje con Russell Crowe en Sant Cugat del Vallès

Barcelona, 22 may (EFE).- La peste porcina ha obligado a paralizar el rodaje en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) de la película 'The last druit', de William Eubank, protagonizada por el conocido actor Russell Crowe, según han explicado fuentes del Departamento de Agricultura de la Generalitat catalana.

La suspensión de la actividad se ha visto forzada por el incumplimiento de las medidas de seguridad biológica -principalmente, el cierre perimetral efectivo- exigidas a raíz de la crisis de la peste porcina en la zona en que tenía lugar la filmación (Can Sant Joan, entre Sant Cugat y Rubí, en el Vallés Occidental).

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El rodaje podrá seguir en el momento en que se garantice el aislamiento del recinto como establecen los protocolos, según el requerimiento de la Generalitat a la productora.

La autorización para la filmación en esos terrenos, propiedad del Institut Catatà del Sol (Incasòl), estaba condicionada al cumplimiento estricto de la normativa de prevención de la peste porcina, que desde hace meses afecta a la población de jabalíes en la provincia de Barcelona, especialmente en el entorno del Parque de Collserola y municipios del Vallès. EFE

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