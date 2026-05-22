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La Organización Médica Colegial insta a Mónica García a cejar en sus ofensas a los médicos

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Madrid, 22 may (EFE).- La Organización Médica Colegial (OMC) ha instado este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, a retirar sus declaraciones "ofensivas" contra los médicos y a asumir responsabilidades ante su "incapacidad" para llegar a acuerdos, que están causando retrasos en la atención sanitaria.

"La situación actual no puede resolverse mediante confrontación, descalificaciones o estrategias de desgaste institucional" y "exige responsabilidad, voluntad real de acuerdo y una rectificación por parte del Gobierno", ha zanjado en una declaración institucional la Asamblea General de la OMC, que representa a todos los médicos de España.

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Durante estos días, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado en varias ocasiones a los sindicatos médicos convocantes de la huelga -CESM, SMA, MC, Amyts, SME y O’Mega-, que culminan este viernes su cuarto parón del año con una quinto ya en el horizonte para junio, de alinearse con el PP y querer perpetuar el conflicto por intereses distintos a los de querer mejoras laborales para el colectivo.

Ante esta situación, la OMC lamenta que la profesión médica española esté viviendo "uno de los momentos de mayor deterioro institucional, profesional y asistencial", con una escalada de tensión generada en torno a la reforma del estatuto marco, "la ausencia de un verdadero cuerpo normativo que reconozca la singularidad del ejercicio médico" y la ruptura progresiva de los canales de diálogo entre Sanidad y sindicatos médicos.

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"Los profesionales observamos, con creciente incredulidad, cómo el Ministerio de Sanidad no está ejerciendo sus funciones de forma diligente, no ha tenido en cuenta las demandas de los facultativos y ha firmado un acuerdo para la puesta en marcha de un Estatuto Marco que regula nuestro ejercicio, pero que no cuenta con el respaldo de la profesión", denuncia.

Critica que Sanidad se escude en la falta de competencias y su transferencia a las comunidades "para eludir responsabilidades". "El estatuto marco es una normativa estatal y responsabilidad exclusiva del Ministerio de Sanidad, cuya incapacidad para llegar a acuerdos es la causante de los retrasos en la atención sanitaria", denuncia.

A esa falta de interlocución y voluntad de negociación, prosigue, se suman "las ofensas" de Mónica García, que "ha llegado a acusar a los médicos de tomar como 'rehenes' a los pacientes", una "falacia" con la que busca "desacreditar y poner a la sociedad en contra de la profesión".

"Los médicos -advierte- hemos dicho basta porque, más allá del problema laboral que genera esta situación, se está poniendo en riesgo la calidad asistencial, la seguridad clínica de los pacientes y la sostenibilidad de la sanidad pública en España".

Por todo ello, emplaza a Mónica García a "retirar y rectificar públicamente las acusaciones y declaraciones ofensivas" vertidas contra la profesión médica y sus representantes, "asumir responsabilidades" ante su "incapacidad para alcanzar acuerdos" y gestionar el conflicto que está provocando "un daño irreparable en la asistencia sanitaria nacional".

También exige que recupere "de forma inmediata una actitud de respeto institucional, diálogo real y negociación efectiva" con los representantes legítimos de los médicos, e impulse medidas "reales que permitan garantizar una asistencia sanitaria de calidad, segura, humana y sostenible para los pacientes y para los propios profesionales. EFE

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