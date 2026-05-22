La Iglesia reparará el daño a las cuatro mujeres agredidas sexualmente por un sacerdote

Málaga, 22 may (EFE).- La Iglesia reparará económicamente el daño causado a las cuatro mujeres que presuntamente fueron sedadas y agredidas sexualmente por un sacerdote malagueño entre 2014 y 2018 si se condena al acusado por dichos delitos.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para explicar la postura de la diócesis ante el inicio la próxima semana del juicio contra el cura y se ha comprometido a "reparar económicamente" a las víctimas si se demuestra su culpabilidad.

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Satué ha pedido perdón en nombre de la Iglesia y ha lamentado el daño y el sufrimiento "muy profundo" que ha provocado esta situación a las mujeres y familias afectadas, así como a las parroquias y feligreses.

El obispo considera que la diócesis no tiene responsabilidad civil subsidiaria, pero independientemente de eso, en caso de salir culpable el acusado, ha anunciado que está dispuesta a contribuir económicamente a indemnizar a las víctimas.

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Respecto al proceder de la Iglesia, ha indicado que tuvieron conocimiento de los hechos en agosto de 2023 y que el mes siguiente, se decretó un proceso canónico en el propio Obispado malagueño "con el objeto de esclarecer la verdad".

Ha indicado que este procedimiento ha quedado a la espera de una resolución de los tribunales ordinarios, ya que, ha explicado que "estos tribunales tienen muchos más medios".

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Sobre la situación del acusado, ha apuntado que actualmente es "un sacerdote que no puede ejercer el sacerdocio", y ha indicado que recientemente "con el fin de garantizar la independencia de este proceso canónico" ha propuesto al Tribunal de la Rota de Madrid que lo instruya "y este tribunal, dependiente de la Nunciatura Apostólica, ha aceptado". Por ello, será este proceso, junto con el resultado del juicio, el que dé la respuesta definitiva.

El obispo ha dicho que al igual que se ha ofrecido a reunirse con las víctimas también lo ha hecho con el sacerdote implicado y ha subrayado que seguirá "abierto" a encontrarse y escuchar a todas las partes sea cual sea el resultado del juicio.

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El juicio comienza la semana que viene y el cura se enfrenta a una petición de setenta y dos años de prisión por cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad.

El sacerdote está en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023 por presuntamente sedar y abusar sexualmente de cuatro mujeres, hechos que grabó y que descubrió su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla. EFE

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