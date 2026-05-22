Espana agencias

La Iglesia reparará el daño a las cuatro mujeres agredidas sexualmente por un sacerdote

Guardar
Google icon

Málaga, 22 may (EFE).- La Iglesia reparará económicamente el daño causado a las cuatro mujeres que presuntamente fueron sedadas y agredidas sexualmente por un sacerdote malagueño entre 2014 y 2018 si se condena al acusado por dichos delitos.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para explicar la postura de la diócesis ante el inicio la próxima semana del juicio contra el cura y se ha comprometido a "reparar económicamente" a las víctimas si se demuestra su culpabilidad.

PUBLICIDAD

Satué ha pedido perdón en nombre de la Iglesia y ha lamentado el daño y el sufrimiento "muy profundo" que ha provocado esta situación a las mujeres y familias afectadas, así como a las parroquias y feligreses.

El obispo considera que la diócesis no tiene responsabilidad civil subsidiaria, pero independientemente de eso, en caso de salir culpable el acusado, ha anunciado que está dispuesta a contribuir económicamente a indemnizar a las víctimas.

PUBLICIDAD

Respecto al proceder de la Iglesia, ha indicado que tuvieron conocimiento de los hechos en agosto de 2023 y que el mes siguiente, se decretó un proceso canónico en el propio Obispado malagueño "con el objeto de esclarecer la verdad".

Ha indicado que este procedimiento ha quedado a la espera de una resolución de los tribunales ordinarios, ya que, ha explicado que "estos tribunales tienen muchos más medios".

Sobre la situación del acusado, ha apuntado que actualmente es "un sacerdote que no puede ejercer el sacerdocio", y ha indicado que recientemente "con el fin de garantizar la independencia de este proceso canónico" ha propuesto al Tribunal de la Rota de Madrid que lo instruya "y este tribunal, dependiente de la Nunciatura Apostólica, ha aceptado". Por ello, será este proceso, junto con el resultado del juicio, el que dé la respuesta definitiva.

El obispo ha dicho que al igual que se ha ofrecido a reunirse con las víctimas también lo ha hecho con el sacerdote implicado y ha subrayado que seguirá "abierto" a encontrarse y escuchar a todas las partes sea cual sea el resultado del juicio.

El juicio comienza la semana que viene y el cura se enfrenta a una petición de setenta y dos años de prisión por cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad.

El sacerdote está en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023 por presuntamente sedar y abusar sexualmente de cuatro mujeres, hechos que grabó y que descubrió su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PP critica a Sumar por proteger a Sánchez tras imputación a Zapatero: "No le sacan de la moqueta ni con agua hirvierndo"

PP critica a Sumar por proteger a Sánchez tras imputación a Zapatero: "No le sacan de la moqueta ni con agua hirvierndo"

Yolanda Díaz insta a Feijóo a presentar una moción de censura si lo que dice tiene "un atisbo de verdad"

Yolanda Díaz insta a Feijóo a presentar una moción de censura si lo que dice tiene "un atisbo de verdad"

Yolanda Díaz aplaude "cualquier iniciativa que movilice" a la izquierda tras postularse Rufián como candidato

Yolanda Díaz aplaude "cualquier iniciativa que movilice" a la izquierda tras postularse Rufián como candidato

TSJA confirma 15 años y ocho meses de cárcel para el culpable de robar y matar a la lotera de Albox (Almería)

TSJA confirma 15 años y ocho meses de cárcel para el culpable de robar y matar a la lotera de Albox (Almería)

Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"

Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una mujer española consigue que la Justicia reconozca su divorcio dictado en Florida a pesar de la incomparecencia de su exmarido

España releva la misión de Líbano y despide a la unidad de 337 militares que asumirá el liderazgo del despliegue de la ONU

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson