La base Iyana Martín, primer fichaje del Spar Girona para la próxima temporada

Girona, 22 may (EFE).- La base Iyana Martín, MVP nacional de la ultima Liga Femenina Endesa, se ha convertido este viernes en el primer fichaje del Spar Girona para la nueva temporada, según informó el club catalán.

Martín, de 20 años y 176 centímetros, se compromete con el equipo hasta 2028 y llega a Fontajau después de dos temporadas en el Perfumerías Avenida y "consolidada como una de las jugadoras más espectaculares y determinantes de la competición", según apuntó el Girona en un comunicado.

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Este curso también ha sido elegida en el cinco ideal de la Liga Femenina Endesa y ha sido una de las tres finalistas al premio de MVP del torneo, donde ha promediado 14,3 puntos y 4,6 asistencias.

La temporada 2023-2024 debutó en la Euroliga y logró el premio a la mejor jugadora joven del año, y este curso ha competido en la Eurocopa, anotando 12,5 puntos por encuentro. También ha sido elegida en la séptima posición del 'draft' de la WNBA por las Portland Fire.

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El director deportivo del Spar Girona, Pere Puig, afirmó en unas declaraciones distribuidas por el club que Martín es "una base con mucho futuro y una de las mejores jugadoras jóvenes de Europa".

Esta semana el club ya había anunciado la renovación del entrenador, Roberto Íñiguez, y las bajas de las base Klara Holm y Arica Carter. EFE

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