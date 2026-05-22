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Héctor Alderete: El partido contra el Covirán será complicado

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La Laguna (Tenerife), 22 may (Efe).- El jugador de La Laguna Tenerife, Héctor Alderete, consideró este viernes que el próximo compromiso liguero de su equipo, que será mañana en Granada ante el Covirán, será seguro "un partido complicado".

El alero madrileño advirtió en un audio enviado por el club, de los peligros de un rival que llega con una cara muy distinta a la de la primera vuelta, pero se mostró confiado en la buena línea de juego que arrastra su equipo para encarrilar un nuevo triunfo a domicilio.

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Alderete no dudó en señalar que el choque en tierras andaluzas requerirá la mejor versión del grupo. “Va a ser un partido complicado. Ellos tienen un equipo bastante distinto al que usaron cuando vinieron aquí”, apuntó el jugador tinerfeño, haciendo hincapié en los cambios que ha sufrido la plantilla nazarí.

“Evidentemente no va a ser un partido nada fácil, pero creo que estamos jugando un buen baloncesto y queremos certificar ese buen juego con una victoria allí”, dijo.

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El alero de La Laguna Tenerife apostó por mantener la identidad que les ha dado consistencia en las últimas jornadas y ha considerado que el equipo está jugando bien y por ello no debe renunciar a su estilo.

Asimismo, Alderete identificó el principal factor a contrarrestar en la pista: la producción de la estrella del conjunto granadino.

“Intentaremos, sobre todo, parar a su mejor jugador, Bozic, que está haciendo una temporada increíble. Esa será una de las claves, seguro”, añadió y fijó el plan defensivo para frenar el timón del Covirán Granada. EFE

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EFE

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