El amigo de Zapatero controlaba un entramado de 39 empresas: "es el banco del jefe"

Madrid, 22 may (EFE).- Julio Martínez Martínez, amigo personal y colaborador "de confianza" de José Luis Rodríguez Zapatero, fue descrito como "el banco del jefe" por uno de los personajes que aparecen en el relato del juez sobre esta presunta trama de tráfico de influencias investigada en el caso Plus Ultra y supuestamente liderada por el expresidente del Gobierno.

Entre 2020 y 2024, Martínez controló un entramado de 39 mercantiles, de las que veinte se encuentran inactivas, bien porque figuran dadas de baja o porque no presentan declaración de Impuesto de Sociedades o el importe neto de la cifra de negocios es nulo, según indica el juez José Luis Calama en el auto de imputación de Zapatero.

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Tres sociedades (Afitta Capital, Rentas Emeritenses y Zenzap), si bien están inactivas, les consta un importante movimiento en cuentas bancarias.

Otras 15 se encuentran activas, declaran o se les imputan ingresos en las declaraciones de 2020-2025, si bien ocho no tienen empleados por cuenta ajena o sus retribuciones acumuladas se encuentran por debajo de 10.000 euros en el periodo analizado.

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"La gestión de todas estas mercantiles por parte de Julio Martínez Martínez también queda constatada en las conversaciones intervenidas", apunta el juez José Luis Camala en referencia a una conversación mantenida entre una persona a la que en el auto solo se le identifica como Palomero y Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, en la que este manifiesta que Martínez, el amigo de Zapatero, “es el banco del jefe”, a lo que Palomero responde que entiende lo que quiere decir.

Según un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de este pasado mes de febrero, distintas mercantiles de la estructura societaria de Julio Martínez Martínez declararon o se le imputaron la recepción de fondos por parte de Plus Ultra, configurándose como su cliente más importante.

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El volumen total declarado asciende a 598.910,07 euros, siendo las mercantiles- receptoras Análisis Relevante (302.290,00 euros), Voli Analítica (141.772,71 euros) y lot Domotic Europe (155.847,35 euros)

El juez destaca además que todas estas mercantiles carecen de trabajadores en los ejercicios en los que perciben los ingresos.

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Análisis Relevante es la mercantil que recibe mayores ingresos de todo el entorno societario bajo control de Julio Martínez (959.798,62 euros en el periodo 2020-2025), de los que 301.290 euros traen origen en Plus Ultra, con la que suscribió su primer contrato en julio de 2020.

En cuanto a Voli- Analitica fueron intervenidas catorce facturas, expedidas a Plus Ultra, entre abril y diciembre de 2021, en concepto de “servicios prestados por gestión de vuelos Madrid—Caracas", por un importe total de 86.992,95 euros.

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Estas facturas, indica el juez, no abarcan los pagos reflejados en el informe de la ONIF (141.772,71 euros) ni los reflejados en el análisis de las cuentas bancarias (119.992,71 euros).

Respecto a lot Domotic Europe, los contratos encontrados hasta el momento son posteriores a los pagos detectados (155.847,36 euros según la información aportada por la ONIF, 126.807,36 euros, a tenor del análisis de cuentas bancarias).

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Caletón Consultores SL y Summer Wind SL son a su vez clientes de las mercantiles controladas por Julio Martínez y también han recibido ingresos de Plus Ultra, por lo que los investigadores creen que actuaron como sociedades interpuestas para ocultar el origen de parte del flujo de fondos de Plus Ultra a las sociedades del entorno de Julio Martínez.

En concreto, se han detectado pagos realizados por Plus Ultra a Caletón Consultores por un total de 1.159.558,55 euros, efectuados entre 2020 y 2025.

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Parte de dichos pagos se encuentran respaldados por facturación correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022, en la que se consigna como concepto, de forma reiterada, el de “Comisiones por las operaciones chárter operadas por Plus Ultra Líneas Aéreas SA e intermediadas por Caletón Consultores, SL conforme contrato brokerage”, vinculadas a distintos vuelos.

En cuanto a Summer Wind, en 2023 recibió 3,9 millones de Plus Ultra, y efectuó pagos a Afitta SL por un total de 213.202 euros, tal y como aparece en un documento intervenido a Julio Martínez.EFE

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