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Vox insiste en que se suprmirán las clases de árabe en Extremadura como acordó con el PP

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Mérida, 20 may (EFE).- El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha asegurado este miércoles que el programa para la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí se eliminará de los colegios extremeños porque el acuerdo de PP y Vox, en el que está reflejado, se cumplirá "a rajatabla".

De este modo se ha pronunciado a preguntas de los medios sobre la petición de que se mantenga formulada por los dos colegios de Talayuela (Cáceres), el principal núcleo de población marroquí de Extremadura, en los que se ofrece esta materia en la comunidad autónoma.

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"Está en el acuerdo de gobierno. El acuerdo de gobierno dice eso y se va a cumplir a rajatabla. No hay opción a otra cosa", ha manifestado momentos antes de comparecer en comisión parlamentaria para informar de las líneas generales de actuación de su departamento.

"Lo que está escrito, lo que está firmado, lo que está pactado se va a cumplir en su totalidad", ha insistido.

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Respecto a si la supresión de este programa sería una realidad el próximo curso -en el acuerdo se establece septiembre de 2026 como plazo límite de aplicación-, ha contestado: "Ya veremos cuándo se imparte pero nuestra intención es que sea desde ya". EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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