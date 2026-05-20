Vivienda apela al acuerdo por el Plan Estatal en la víspera de la sectorial con autonomías

Madrid, 20 may (EFE).- El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha apelado este miércoles al "acuerdo" sobre la distribución de fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, durante la inauguración del salón inmobiliario de Madrid, el Sima 2026.

Lucas ha defendido que el Plan Estatal nace "con la vocación de sentar el acuerdo entre las administraciones públicas que reclama la sociedad", en la víspera de la conferencia sectorial de Vivienda de este jueves, cuando está previsto que se apruebe la distribución de fondos del nuevo Plan.

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El secretario de Estado de Vivienda ha señalado que ese acuerdo "se tiene que producir" para mostrar que las administraciones son "capaces, entre todos, de estar a la altura y poner por delante los intereses de la ciudadanía".

El pasado 21 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula este nuevo Plan Estatal, que moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, con el objetivo de elevar y proteger para siempre el parque público y protegido a precios asequibles.

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Este plan recoge que el 60 % de la inversión proceda del Gobierno de España y el 40 % lo aporten las autonomías, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda.

Del total de fondos, un 40 % irán destinados a la construcción, un 30 % a la rehabilitación y otro 30 % a las ayudas.

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Durante la inauguración del salón inmobiliario, que cuenta con 390 expositores y que espera recibir a 21.000 visitantes, Lucas también ha hecho un llamamiento "a todos los que promocionan viviendas protegidas a que la protección -de esas viviendas- sea permanente e indefinida".

Así, ha reivindicado que el Gobierno va a hacer "un esfuerzo presupuestario mayor entre todos para conseguir los objetivos que perseguimos" y ha subrayado que las líneas de actuación avanzan "tanto en construcción de viviendas, en rehabilitación, como en ayudas para aquellos que más lo necesitan". EFE

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