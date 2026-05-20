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Exconcejal de Urbanismo desconoce si sus suegros se empadronaron en viviendas de Alicante

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Alicante, 20 may (EFE).- La exconcejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, del PP, ha declarado este miércoles ante la juez de las irregularidades en las viviendas públicas Les Naus de la Playa de San Juan que no sabe si sus suegros, adjudicatarios de una casa al igual que ella, están empadronados en el complejo residencial.

Fuentes jurídicas han informado de que así lo ha señalado ante la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad, pese a que intercambió el piso que le habían adjudicado inicialmente con el de sus suegros para ganar altura, y a que censarse es uno de los requisitos para ser beneficiario.

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Gómez, que dimitió el pasado febrero tras destaparse el escándalo, ha prestado declaración como investigada en una jornada en la que ha habido varias testificales y también han declarado como investigados más funcionarios de la Generalitat y del ayuntamiento, entre ellos un arquitecto y el promotor que se hizo con los terrenos para levantar la promoción, también beneficiario de viviendas.

En su declaración, que ha durado apenas 20 minutos, ha repetido que no recuerda muchos aspectos, y también ha defendido que se enteró de la promoción a través de su marido y no por nadie del ayuntamiento, así como que se adhirió a finales de 2018, cuando no había entrado en política.

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Del mismo modo, ha señalado que el 18 de diciembre de 2021 se apuntó formalmente a la cooperativa de la promoción junto a su cónyuge y que, a principios del siguiente año, dieron una entrada dineraria, al tiempo que ha asegurado no recordar que se informara sobre Les Naus en los casi tres años que estuvo de concejala de Urbanismo ni que desde el área municipal de Patrimonio le expresaran interés por designar un arquitecto de apoyo técnico en el proyecto.

Ha continuado que no tiene relación con los hijos de la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron beneficiarios de sendas viviendas públicas, y tampoco recuerda que el promotor, Francisco Ordiñana, de la mercanitl Fraorgi, pidiera modificaciones de contrato ni, si quiera, haberse reunido con él.

Otro de los imputados, el arquitecto municipal Francisco Nieto, otro de los beneficiarios de una de las viviendas, ha sostenido que se enteró de la promoción a comienzos de 2022 por un compañero y, en todo caso, antes de ser funcionario de carrera, por lo que no hizo valer su condición de funcionario para tener una casa.

Ha indicado que ese 2022 acudió a las oficinas de la promotora para dejar sus datos y que en enero de 2025 le llamaron para anunciarle que había una vacante y que ya podía poner el dinero en la cooperativa, así como que él no solicitó ser el responsable técnico municipal del contrato.

El "escándalo" de Les Naus, término usado por el alcalde alicantino, Luis Barcala (PP), ha desencadenado una intensa tormenta política en la ciudad desde que saltó a la luz a finales de enero, y ha provocado las referidas dimisiones de la concejal de Urbanismo y la directora general municipal, además del funcionario autonómico que examinaba los expedientes, además de la causa judicial y sendas comisiones de investigación en el ayuntamiento como en Les Corts Valencianes. EFE

(Foto) (Vídeo)

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