Emery confía en Lindelof en el centro del campo

Londres, 20 may (EFE).- Unai Emery confía en Viktor Lindelof en el centro del campo ante la suplencia de Amadou Onana para la final de la Europa League contra el Friburgo.
El técnico vasco sale con lo esperado contra el Friburgo: Dibu Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; y Watkins.
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Por su parte el Friburgo saldrá con Atubolu; Kubler, Ginter Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler, Beste, Manzambi, Grifo; y Matanovic. EFE
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