De Miñaur frena la remontada de Davidovich

Redacción deportes, 20 may (EFE).- El australiano Alex de Miñaur frenó la remontada emprendida en el segundo set por el español Alejandro Davidovich, eliminado en los octavos de final del torneo de Hamburgo, de categoría 500, que atravesó el oceánico, tercer favorito (6-2, 4-6 y 6-4).

En un duelo disputado bajo techo a causa de la lluvia, el malagueño, que alternó grandes momentos con otros erráticos, Davidovich supo rehacerse tras perder el primer set y después de ceder una ventaja de 4-1 en el segundo. De Miñaur logró igualar (4-4) la segunda manga pero el español recuperó su mejor nivel y consiguió el parcial y el empate en el partido.

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Pero De Miñaur, noveno jugador del mundo, recuperó el pulso del partido en el definitivo y ganó cuatro juegos consecutivos hasta situarse 5-1 que le facilitó el triunfo a pesar del nuevo intento de reacción del español y su resistencia.

Los errores condenaron a Davidovich que acabó el duelo con 69 no forzados y cedió después de dos horas y 39 minutos.

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Alex de Miñaur, que logró su cuarta victoria, tercera seguida, en siete cara a cara con Davidovich, jugará en cuartos contra el ganador del partido entre el italiano Lucian Darderi y el alemán Yannick Hanfmann. EFE