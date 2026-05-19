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El extremo Afonso Mendes volverá al Benfica tras acabar la cesión en el Rebi Cuenca

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Cuenca, 19 may (EFE). El extremo derecho portugués Afonso Mendes volverá al Benfica cuando acabe esta temporada, tras finalizar el periodo de cesión acordado por el conjunto lisboeta con el Rebi Cuenca, ha confirmado este martes el club conquense.

El jugador, de 21 años, llegó el pasado verano procedente del Benfica para reforzar al Rebi Cuenca en la liga Asobal, con el que ha disputado 23 encuentros y ha anotado 53 goles, a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato.

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Mendes ha destacado durante la temporada por su progresión y su versatilidad, aportando tanto en tareas ofensivas como defensivas.

Su salida supone una baja significativa para el conjunto dirigido por Lidio Jiménez, que pierde a uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección de la plantilla.

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El caso del extremo portugués se suma al de Diego Gándara, que también regresará a su club de origen tras su cesión en el Bathco Torrelavega, lo que obligará al Rebi Cuenca a reforzar el puesto de extremo derecho de cara a la próxima temporada. EFE.

crm/rr/og

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EFE

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