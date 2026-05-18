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El español José Ramón Rodríguez, nuevo director de la cantera del Udinese

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Roma, 18 may (EFE).- El español José Ramón Rodríguez, técnico que trabajó en la academia del Valencia y exdirector de metodología del Espanyol, será el nuevo responsable de la cantera y de las categorías inferiores del Udinese, según informó este lunes el club italiano.

El entrenador, de 37 años, llega al fútbol base del conjunto 'bianconero' tras una trayectoria vinculada al desarrollo de jóvenes talentos en España, y asumirá el próximo 1 de julio para las próximas tres temporadas.

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"Rodríguez es un profesional con una sólida experiencia técnica y metodológica adquirida en España, uno de los países más avanzados del panorama mundial en investigación y desarrollo de jóvenes talentos, además de en metodología", informó el Udinese en un comunicado remitido a EFE este lunes.

El técnico español jugó en las categorías inferiores del Valencia, club en el que también dio sus primeros pasos en los banquillos como asistente de varios grupos y donde trabajó en la academia.

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Más adelante, entre 2021 y 2024, desempeñó el cargo de director de metodología del Espanyol, centrado especialmente en el desarrollo y la formación de jóvenes futbolistas.

El Udinese destacó que la incorporación de Rodríguez responde a su voluntad de "de actualización y búsqueda de la excelencia técnica en el desarrollo de nuevas generaciones de jugadores".

El club de la región de Friuli-Venezia Giulia, en el norte de Italia, subrayó además su intención de reforzar la captación de jóvenes talentos en el territorio y potenciar su estructura de cantera.

Y agradeció la labor del anterior director, Angelo Trevisan, quien "durante sus 19 años como responsable del fútbol base, logró importantes resultados deportivos y contribuyó de manera significativa al lanzamiento de numerosos jugadores de alto nivel que actualmente militan en el club 'bianconero' ". EFE

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EFE

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