3-4. El Valencia remonta y sueña a lo grande con Europa

San Sebastián, 17 may (EFE).- El Valencia, con dos tantos postreros de Guido y Javi Guerra, se llevó los tres puntos del estadio de Anoeta en un partido loco que los valencianos remontaron con un futbolista menos, por la expulsión de Eray Comert a falta de veinte minutos (3-4).

En la primera acción peligrosa del partido, Aihen puso por delante a la Real con un zurdazo a los tres minutos, a centro de Elustondo, capitán en su último encuentro como local en Anoeta. Los de Corberán reaccionaron bien al golpe, y Javi Guerra igualó la contienda seis minutos después con un derechazo que se coló en la portería de Remiro tras tocar en un defensa.

PUBLICIDAD

Los dos equipos encontraron premio en la primera llegada, por lo que el choque volvió a la casilla de inicio con el empate. A partir de ahí, el ritmo del partido bajó considerablemente, con la escuadra txuri urdin reinando pero sin hacer daño mediante la tenencia de la pelota.

En el minuto 22, Hugo Duro y Cömert fabricaron una obra de arte en forma de gol para darle la vuelta al marcador. El madrileño, tras una preciosa pared con el suizo, remató de volea con la zurda para batir a Remiro. Un minuto más tarde, Diego López perdonó el 1-3 en un mano a mano claro tras un error clamoroso de Jon Martín, pero el extremo criado en Paterna no acertó en el pase de la muerte a Hugo Duro.

PUBLICIDAD

El conjunto che, con ventaja en el marcador, creció en un encuentro gris de la Real, aunque Óskarsson pudo poner nuevamente el empate con un derechazo que se marchó por encima de la portería de Dimitrievski (minuto 33). En la siguiente jugada, el exvalencianista Soler también la tuvo en sus botas, pero su remate, algo forzado, se marchó al lateral de la red. Antes del descanso, el portero normacedonio del Valencia sacó una increíble mano para evitar el tanto del ariete islandés de la Real.

Los de Corberán entraron mejor en un inicio de la segunda mitad sin cambios, aunque sin ocasiones. La Real, muy plana en ataque, no encontraba maneras de hacer daño a la zaga valenciana, por lo que Matarazzo dio entrada a Oyarzabal, Sergio Gómez y Sucic.

PUBLICIDAD

Cuando mejor estaban los visitantes, la Real encontró agua en el desierto con un centro de Marín que Tárrega remató en su propia portería para poner la igualada (minuto 60). En definitiva, los de Matarazzo encontraron el gol antes que el juego. Los locales se subieron a la ola, y Óskarsson remontó el partido con un golazo a pase de un siempre magistral Mikel Oyarzabal (minuto 63).

Acto seguido, Zubeldia evitó un nuevo empate al mandar a córner el balón cuando Hugo Duro ya estaba engatillado la pierna derecha para hacer su segunda diana. Corberán tenía preparado hacer cuatro cambios, pero sus planes se trastocaron con la expulsión de Cömert al hacer falta a Marín siendo el último hombre (minuto 69).

PUBLICIDAD

Ya en el último cuarto de hora, Ramazani remató ligeramente alto en una buena transición ofensiva del Valencia, y Remiro evitó el 3-3 de Javi Guerra en el minuto 86 sacando un buen pie al remate del centrocampista valenciano.

Cuando parecía cerca la victoria txuri urdin, Guido puso el 3-3 con un cabezazo poderoso a la salida de un córner. La locura vino en el minuto 93 con un golazo de Javi Guerra para remontar un partido loco y con un jugador menos. En resumen, los de Corberán se llevaron un increíble triunfo de Anoeta para colocarse a un punto de Europa a falta de una jornada para el término de LaLiga.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

3 - Real Sociedad: Remiro; Elustondo (Aramburu, m.83), Zubeldia, Jon Martín, Aihen (Sergio Gómez, m.67); Turrientes, Soler, Brais Méndez (Sucic, m.57); Marín, Zakharyan (Oyarzabal, m.57) y Óskarsson (Guedes, m.79).

PUBLICIDAD

4 - Valencia: Dimitrievski; Núñez (Almeida, m.83), Tárrega, Cömert, Jesus Vázquez; Guido, Ugrinic (Pepelu, m.73), Javi Guerra; Rioja (Ramazani, m.73), Diego López (Correia) y Hugo Duro (Sadiq, m.73).

Goles: 1-0 m.2: Aihen; 1-1 m.8: Guerra. 1-2 m.22: Hugo Duro; 2-2 m.60: Tárrega (en propia puerta); 3-2 m.63: Óskarsson; 3-3 m.89: Guido; 3-4 m.93: Javi Guerra.

PUBLICIDAD

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro). Amonestó a Zakharyan (25), Turrientes (86), Zubeldia (87) y Jon Martín (88) por la Real Sociedad; y expulsó a Cömert con una roja directa (69) por parte del Valencia.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 28.466 espectadores. En los prolegómenos del encuentro, Aritz Elustondo recibió la Insignia de Oro y Brillantes de parte de Jokin Aperribay, presidente de la Real. EFE

PUBLICIDAD

asr/apa